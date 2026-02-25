Veče odluke u Ligi šampiona.
Fudbal
LIGA ŠAMPIONA: Atalanta spremna da se revanšira Dortmundu
18.45 Atalanta - Borusija Dortmund
21.00 Juventus - Galatasaraj
21.00 PSŽ - Monako
21.00 Real Madrid - Benfika
Uživo
16:23
Veče odluke u Ligi šampiona
Preostale četiri revanš utakmice plej-ofa Lige šampiona igraju se večeras.
Jedna utakmica je na programu od 18.45 časova, a sastaju se Atalanta i Borusija Dortmund (prvi meč 0:2). Preostale tri su u standardnom terminu od 21 sat, a igraju Juventus - Galatasaraj (2:5), Real - Benfika (1:0) i PSŽ - Monako (3:2).
U osminu finala nakon mečeva u utorak plasirali su se Atletiko Madrid, Njukasl, Bajer Leverkuzen i Bodo Glimt.
Reaguj
Komentariši