Svi događaji
Od najnovijeg
16:23

Veče odluke u Ligi šampiona

Preostale četiri revanš utakmice plej-ofa Lige šampiona igraju se večeras. 

Jedna utakmica je na programu od 18.45 časova, a sastaju se Atalanta i Borusija Dortmund (prvi meč 0:2). Preostale tri su u standardnom terminu od 21 sat, a igraju Juventus - Galatasaraj (2:5), Real - Benfika (1:0) i PSŽ - Monako (3:2).

U osminu finala nakon mečeva u utorak plasirali su se Atletiko Madrid, Njukasl, Bajer Leverkuzen i Bodo Glimt.