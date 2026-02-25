- Očekujem još agresivniji Lil nego što je bio u prvoj utakmici. Kao što ste rekli i tamo su bili dosta agresivni, ali to nas nije začudilo. Znamo ko je Lil, u kom takmičenju igraju, da je francuski fudbal jedan od najboljih u Evropi. Sutra očekujem da mi njima pariramo i da namestimo utakmicu kako mi želimo da izgleda, a ne kako oni žele da izgledaju, jer ako ih pustimo da oni rade ono što najbolje rade, možemo da upadnemo u probleme, a to ne želimo ovde na našem stadionu - počeo je Eraković.

- U nekim situacijama sam se “pravio pametan”, tamo gde nisam morao i moglo je da nas skupo košta. Hvala Bogu da jednom ne košta skupo. U tom segmentu sam mislio da nisam trebao te neke “dečačke bolesti” da prolazim, koje sam ovde već preživeo par puta, da opet ponavljam. Ponovilo se i nadam se da više nikad neće, ali u ostalom to sam tada izjavio, ali ne treba unositi neku negativu. Pričao sam sa starijim ljudima, nakon velike pobede u derbiju, gde smo odigrali dosta dobro, ne treba me isticati ni kada igram dobro ni kada igram loše. Tako da mislim da mi nije bila potrebna takva izjava. U redu rekao sam, bilo, prošlo i spremamo se za sutrašnju utakmicu - istakao je Eraković.