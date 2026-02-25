Slušaj vest

Fudbaleri Reala od 21 čas u Madridu dočekuju Benfiku u revanšu plej-ofa Lige šampiona.

Madriđani imaju prednost iz prve utakmice, pošto su golom Vinisijusa slavili u Lisabonu 1:0.

1/4 Vidi galeriju Žoze Murinjo na meču Braga - Benfika Foto: Joao Gregorio / imago sportfotodienst / Profimedia, Francisco Macia, Magara Press SL / Alamy / Profimedia

Taj meč odigran je u senci skandala, pošto je upravo Vinisijus optužio Đanluku Prestijanija da ga je vređao na rasističkoj osnovi.

Puno je toga napisano posle toga, a da nije utvrđeno da li je Argentinac zaista Brazilcu uputio rasističke uvrede.

Ipak, Real se žalio, a UEFA donela danas konačnu odluku da Prestijani bude suspendovan za večerašnju utakmicu.

Time je odbijena žalba Benfike, koja je i povela Prestijanija u Madrid na revanš.

"Žalba koju je podnela Benfika se odbacuje. Time se potvrđuje odluka UEFA-inog Kontrolnog, etičkog i disciplinskog tela. Đanluka Prestijani ostaje privremeno suspendovan za narednu utakmicu UEFA-inog klupskog takmičenja za koju bi inače imao pravo nastupa."