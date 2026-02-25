UEFA USLIŠILA ZAHTEV REALA: Odbijena žalba Benfike! Prestijani ne može da igra u revanšu!
Madriđani imaju prednost iz prve utakmice, pošto su golom Vinisijusa slavili u Lisabonu 1:0.
Taj meč odigran je u senci skandala, pošto je upravo Vinisijus optužio Đanluku Prestijanija da ga je vređao na rasističkoj osnovi.
Puno je toga napisano posle toga, a da nije utvrđeno da li je Argentinac zaista Brazilcu uputio rasističke uvrede.
Ipak, Real se žalio, a UEFA donela danas konačnu odluku da Prestijani bude suspendovan za večerašnju utakmicu.
Time je odbijena žalba Benfike, koja je i povela Prestijanija u Madrid na revanš.
"Žalba koju je podnela Benfika se odbacuje. Time se potvrđuje odluka UEFA-inog Kontrolnog, etičkog i disciplinskog tela. Đanluka Prestijani ostaje privremeno suspendovan za narednu utakmicu UEFA-inog klupskog takmičenja za koju bi inače imao pravo nastupa."