Slušaj vest

Svet ženskog fudbala uzdrmala je užasna afera, a epilog na sudu u Feldkirhu doneo je mnogo ogorčenja.

Naime, ugogodišnji funkcioner ženskog kluba Altah, ujedno i cenjeni sudija u Švajcarskoj, osuđen je na svega sedam meseci uslovne kazne zbog tajnog snimanja fudbalerki u svlačionicama i pod tuševima. Presuda je mnoge ostavila bez reči i bez osećaja da je pravda zadovoljena.

Pored uslovne kazne, moraće da plati 1.200 evra novčane kazne, kao i po 625 evra odštete svakoj od oštećenih igračica.

Od 2020. do 2025. godine optuženi je, koristeći svoju funkciju i status osobe od poverenja u klubu, postavljao skrivene kamere i snimao devojke tokom presvlačenja i tuširanja. Prema podacima tužilaštva, identifikovano je oko 30 žrtava, među kojima su bile i maloletne fudbalerke.

U sudnici je pročitano potresno pismo žrtava.

- Mi smo mlade žene, delom još uvek devojčice. Ovo što se dogodilo nam je izvuklo tepih pod nogama. Godinama nam je govorio da je svlačionica naš dom, a onda je taj dom uništio neko za koga smo mislili da nam je porodica.

1/4 Vidi galeriju Eleni Ritman Foto: elenirittmann/Instagram

Eleni Ritman, nekadašnja fudbalerka Altach, koja danas igra u Francuskoj, oglasila se javno putem Instagrama i bez zadrške izrazila šok i ogorčenje zbog izrečene presude.

- Ovo me je ostavilo bez teksta. Počinilac nije bio samo vrhunski sudija u Švajcarskoj, već i zvaničnik kluba. Tamo je snimao igračice, uključujući i maloletnice. Pitam se, da li je ovo adekvatna kazna? Da li ovakva presuda deluje kao odvraćanje za druge? – poručila je Eleni.