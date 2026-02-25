FUNKCIONER POZNATOG KLUBA SNIMAO GOLE FUDBALERKE U SVLAČIONICI, PA DOBIO SRAMNU KAZNU! Mora da im plati "siću", a uradio je užasnu stvar - ovo su jezivi detalji
Svet ženskog fudbala uzdrmala je užasna afera, a epilog na sudu u Feldkirhu doneo je mnogo ogorčenja.
Naime, ugogodišnji funkcioner ženskog kluba Altah, ujedno i cenjeni sudija u Švajcarskoj, osuđen je na svega sedam meseci uslovne kazne zbog tajnog snimanja fudbalerki u svlačionicama i pod tuševima. Presuda je mnoge ostavila bez reči i bez osećaja da je pravda zadovoljena.
Pored uslovne kazne, moraće da plati 1.200 evra novčane kazne, kao i po 625 evra odštete svakoj od oštećenih igračica.
Od 2020. do 2025. godine optuženi je, koristeći svoju funkciju i status osobe od poverenja u klubu, postavljao skrivene kamere i snimao devojke tokom presvlačenja i tuširanja. Prema podacima tužilaštva, identifikovano je oko 30 žrtava, među kojima su bile i maloletne fudbalerke.
U sudnici je pročitano potresno pismo žrtava.
- Mi smo mlade žene, delom još uvek devojčice. Ovo što se dogodilo nam je izvuklo tepih pod nogama. Godinama nam je govorio da je svlačionica naš dom, a onda je taj dom uništio neko za koga smo mislili da nam je porodica.
Eleni Ritman, nekadašnja fudbalerka Altach, koja danas igra u Francuskoj, oglasila se javno putem Instagrama i bez zadrške izrazila šok i ogorčenje zbog izrečene presude.
- Ovo me je ostavilo bez teksta. Počinilac nije bio samo vrhunski sudija u Švajcarskoj, već i zvaničnik kluba. Tamo je snimao igračice, uključujući i maloletnice. Pitam se, da li je ovo adekvatna kazna? Da li ovakva presuda deluje kao odvraćanje za druge? – poručila je Eleni.