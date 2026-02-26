Slušaj vest

Crvena zvezda u četvrtak od 18.45 na stadionu "Rajko Mitić" igra revanš utakmicu šesnaestine finala Lige Evrope protiv Lila.

Ovaj meč možete gledati na kanalima Arene Sport i RTS, dok tekstualni prenos meča možete pratiti na našem sajtu.

Foto galerija iz Lila Foto: Kurir

Nakon minimalne pobede u prvom susretu, crveno-beli imaju priliku da ispišu nove stranice klupske istorije, dok gosti sa severa Francuske stižu na megdan tradiciji koju su do sada retko ko uspevali da sruše.

Crvena zvezda je do sada dva puta odmerila snage sa Lilom u velikim evropskim takmičenjima i oba puta je slavila identičnim rezultatom - 1:0. Ukoliko izabranici Dejana Stankovića i treći put uzastopno savladaju ovaj francuski tim, biće to istorijski podvig: Zvezda nikada u svojoj istoriji nije dobila prva tri meča protiv istog rivala u Evropi.

Stanković na pitanje Kurira Izvor: Kurir