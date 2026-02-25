Slušaj vest

Dramatične vesti stižu iz Hrvatske. Trener tamošnjeg prvoligaša HNK Rijeka, Viktor Sančez, hitno je primljen u bolnicu pošto mu nije bilo dobro, a informaciju je klub potvrdio zvaničnim saopštenjem na društvenim mrežama.

Sve se dogodilo uoči najvažnijeg meča u sezoni – revanša šesnaestine finala Lige konferencija protiv Omonije.

Hrvatski predstavnik brani minimalnu prednost od 1:0 stečenu na Kipru, ali je priprema za duel dodatno zakomplikovana zdravstvenim problemima stratega.

Za sada nije poznato kada će Sančez biti otpušten iz bolnice, ali se zna ko će umesto njega voditi Rijeku.

- Trener Rijeke Viktor Sančez u utorak uveče potražio je lekarsku pomoć nakon što se nije osećao dobro. Trener je preventivno zadržan u bolnici kako bi se obavile sve potrebne pretrage i oseća se dobro. Njegove obaveze u narednim danima, do povratka na klupu, preuzeće pomoćnik Ramiro Munjoz. Treneru pre svega želimo dobro zdravlje, brz oporavak i još brži povratak na klupu - napisali su iz Rijeke.