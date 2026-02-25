Slušaj vest

Iako ekipa nije ove sezone u evropskim takmičenjima, klub je ostvario operativni profit od 32,6 miliona funti u prvih šest meseci fiskalne godine, u poređenju sa gubitkom od 3,9 miliona u istom periodu prošle godine, preneo je Skaj.

Operativni profit za poslednji kvartal bio je 19,6 miliona funti u poređenju sa 3,1 miliona funti iz prošle godine.

Brojke dolaze posle opsežnog programa otpuštanja zaposlenih i restrukturiranja kluba pod vođstvom ser Džima Retklifa.

Ukupni prihodi Junajteda za drugi kvartal fiskalne godine bili su 190,3 miliona funti, što je pad u odnosu na 198,7 miliona za isti period prošle godine.

Komercijalni prihodi pali su sa 85,1 miliona funti na 78,5, miliona, a prihodi od utakmica sa 52 miliona na 49,5 miliona jer ekipa nije igrala u Ligi šampiona ove sezone.

Engleski klubovi su zaradili između 73 i 86 miliona funti ove sezone igrajući u Ligi šampiona.

Sa dugom od preuzimanja kluba od porodice Glejzer i dodatnim obavezama navedenim više od 500 miliona funti, od kojih je većina neizmirenih transfernih naknada, klub je na kraju prošle godine dugovao 1,29 milijardi funti.

(Beta)