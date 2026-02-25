Slušaj vest

Jezive scene viđene su u Kupu Bosne i Hercegovine na stadionu "Grbavica", gde je Željezničar ugostio Slogu iz Doboja, ali je fudbal pao u drugi plan zbog stravične povrede.

Igrao se 36. minut kada je Matej Cvetanovski, posle jednog uspešnog driblinga, pokušao da se oslobodi još jednog čuvara. U duelu koji na prvi pogled nije delovao dramatično, makedonski krilni fudbaler završio je na travi. Tek kada su se igrači okupili oko njega i počeli u neverici da se hvataju za glavu, postalo je jasno da je situacija mnogo ozbiljnija nego što je izgledalo.

Ispostavilo se da je Cvetanovski doživeo prelom noge, a start Nikole Mandića prošao je bez javne opomene, sudija mu nije pokazao ni žuti karton. Prekid je trajao punih šest minuta, dok su lekarske ekipe pokušavale da zbrinu povređenog igrača.

Na teren su najpre ušla nosila, a potom i vozilo hitne pomoći. Uz aplauze sa tribina "Grbavice", Cvetanovski je iznet sa stadiona, dok je utakmica, uprkos šoku i mukloj tišini, na kraju ipak nastavljena.

Užasna povreda na meču Željezničara Izvor: Arena sport 9