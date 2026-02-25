Slušaj vest

Nemački klub danas je potvrdio da je nekolicini njegovih navijača zabranjen ulazak u Italiju, dok je druge policija posetila u njihovom smeštaju.

"Klub nije unapred obavešten o ovim nesrazmernim merama. Klub je više nego iznenađen obimom i razmerom policijskih mera. Mere ove vrste i intenziteta nikada ranije nisu preduzete u vezi sa međunarodnim utakmicama Borusije Dortmund", navodi se u saopštenju kluba, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Borusija Dortmund navela je da mere smatra "neshvatljivim i da one dovode u pitanje ponašanje nadležnih".

Jedna navijačka grupa Borusije Dortmund objavila je u utorak da je situacija bez presedana i da je kao rezultat toga veliki broj navijača nevoljno odlučio da ne ide na utakmicu u Bergamo.

Utakmica počinje u 18.45, a nemačka ekipa pobedila je prošle sedmice na svom terenu 2:0.

Pobednik tog dvomeča igraće u osmini finala Lige šampiona protiv Arsenala ili Bajerna iz Minhena.

(Beta)