NJEGOVE REČI ODJEKUJU - OVO JE PRAVA RETKOST! Gospodska izjava Didije Dešana o finalu Mundijala: Zaista ne razumem teoretičare zavere...
Selektor francuske reprezentacije Didije Dešan dao je zanimljiv intervju u kom je dobio pitanje o teorijama zavere da je Argentina imala pomoć u finalu Mundijala u Kataru.
Tog 18. decembra 2022. godine Argentina i Francuska odigrale su najbolje finale u istoriji, gde je posle 90 minuta bilo 2:2, posle 120 - 3:3, pa su pobednika odlučili penali,gde su se Argentinci bolje snašli.
Dešan je oštro i gospodski odgovorio na teorije zavere o pomoći za Argentince.
"Jedini kontroverzni penal dodeljen im je na meču protiv Poljske, i taj su baš promašili. Argentina je dala 15 golova na Svetskom prvenstvu, od toga samo četiri iz penala. Tri gola su im poništena u prvom meču, a protiv Holandije protiv njih je dosuđen sumnjiv prekršaj kod primljenog gola i to u nadoknadi od čak 10 minuta, što je po mom mišljenju bilo previše. Zaista ne razumem teoretičare zavere koji kažu da je Argentina imala pomoć u finalu. Ni moji igrači se nisu žalili kod penala, jer su znali da je odluka ispravna. Sve što ja mogu jeste da čestitam Argentini i Francuskoj što su nam priredile najbolje finale u istoriji svetskih prvenstava", rekao je Dešan.
Inače, od nedavno se zna da će Dešan voditi Francusku još na Mundijalu 2026. godine, nakon čega će ga naslediti Zinedin Zidan.