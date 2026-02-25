Slušaj vest

Selektor francuske reprezentacije Didije Dešan dao je zanimljiv intervju u kom je dobio pitanje o teorijama zavere da je Argentina imala pomoć u finalu Mundijala u Kataru.

ARGENTINA JE ŠAMPION SVETA! Gaučosi do Zlatne boginje posle penala! NAJBOLJE FINALE IKADA, Mesi poništio Mbapeov het-trik! Foto: Nick Potts / PA Images / Profimedia, Fabio Ferrari/LaPresse / Shutterstock Editorial / Profimedia, EPA-EFE/NOUSHAD THEKKAYIL

Tog 18. decembra 2022. godine Argentina i Francuska odigrale su najbolje finale u istoriji,  gde je posle 90 minuta bilo  2:2, posle 120 - 3:3, pa su pobednika odlučili penali,gde su se Argentinci bolje snašli.

Dešan je oštro i gospodski odgovorio na teorije zavere o pomoći za Argentince.

"Jedini kontroverzni penal dodeljen im je na meču protiv Poljske, i taj su baš promašili. Argentina je dala 15 golova na Svetskom prvenstvu, od toga samo četiri iz penala. Tri gola su im poništena u prvom meču, a protiv Holandije protiv njih je dosuđen sumnjiv prekršaj kod primljenog gola i to u nadoknadi od čak 10 minuta, što je po mom mišljenju bilo previše. Zaista ne razumem teoretičare zavere koji kažu da je Argentina imala pomoć u finalu. Ni moji igrači se nisu žalili kod penala, jer su znali da je odluka ispravna. Sve što ja mogu jeste da čestitam Argentini i Francuskoj što su nam priredile najbolje finale u istoriji svetskih prvenstava", rekao je Dešan.

Inače, od nedavno se zna da će Dešan voditi Francusku još na Mundijalu 2026. godine, nakon čega će ga naslediti Zinedin Zidan.

