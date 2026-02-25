"Jedini kontroverzni penal dodeljen im je na meču protiv Poljske, i taj su baš promašili. Argentina je dala 15 golova na Svetskom prvenstvu, od toga samo četiri iz penala. Tri gola su im poništena u prvom meču, a protiv Holandije protiv njih je dosuđen sumnjiv prekršaj kod primljenog gola i to u nadoknadi od čak 10 minuta, što je po mom mišljenju bilo previše. Zaista ne razumem teoretičare zavere koji kažu da je Argentina imala pomoć u finalu. Ni moji igrači se nisu žalili kod penala, jer su znali da je odluka ispravna. Sve što ja mogu jeste da čestitam Argentini i Francuskoj što su nam priredile najbolje finale u istoriji svetskih prvenstava", rekao je Dešan.