Tim iz Bergama uspeo je da nadoknadi zaostatak iz prvog meče i obezbedi plamsna u osminu finala Lige šampiona.

Heroj "Boginje" je srpski fudbaler Lazar Samardžić koji je realizovao penal u 98. minutu i tako izazvao erupciju oduševljenja među domaćin navijačima.

Već na startu meča je bilo jasno da se Atalanta neće predati, bez obzira na to što se iz Dortmunda vratila sa dva gola minusa. To je potvrdio Đanluka Skamaka, koji je u petom minutu meča načeo mrežu Milionera.

Nastavila je Atalanta da napada, pokušala je i Borusija da zapreti preko Gerasija i Branta, potom je usledio pravi šok za "milionere" u poslednjim minutima prvog dela igre, kada je Davide Zapakosta zatresao mrežu i pogodio za poravnanje rezultata.

Drugo poluvreme počelo je opet uzbudljivo. U 53. minutu De Ron je centrirao sa desnog boka na dalju stativu, a tamo je najviši u skoku Pašalić koji je glavom pogodio 3:0 i u tom momentu Atalanta je imala rezultat koji je vodi u osminu finala.

Borusiju je u igru vratio Karim Adejemi. Nemački fudbaler je u 75. minutu posle duplog pasa sa Karnijem Čukvuemekom ušao u kazneni prostor rivala i sjajnim udarcem u dalji ugao matirao Marka Karnezekija, koji je paradom samo ulepšao gol.

Kada se činilo da će se ići u produžetke, Benseabini je napravio kobnu grešku i faulirao Nikolu Krstovića, kojem je raskrvavljena glava. Posle VAR provere, dosuđen je jedanaesterac, koji je realizovao Lazar Samardžić.

