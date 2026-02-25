Slušaj vest

"Naravno, pratimo situaciju u Meksiku ovih dana, ali želim od samog početka da kažem da imamo potpuno poverenje u Meksiko, u njegovu predsednicu Klaudiju Šejnbaum i u vlasti i uvereni smo da će sve proći što je moguće glatko", rekao je Infantino u utorak na konferenciji za novinare u Kolumbiji.

Nasilje koje je izbilo u Meksiku nakon smrti moćnog narko-bosa ostavilo je mnoge u nedoumici da li će zemlja moći da bude jedan od organizatora Svetskog prvenstva, koje će početi u junu.

"Meksiko je velika zemlja, kao i u svakoj zemlji na svetu, stvari se dešavaju, ne živimo na Mesecu ili drugoj planeti. Zato imamo vlade, policiju i vlasti koje će osigurati red i bezbednost", dodao je Infantino.

Meksička vojska je u nedelju ubila Nemesija Rubena Osegeru Servantesa, "El Menča", koji je predvodio kartel Halisko Nova generacija, što je izazvalo nekoliko dana nasilja.

Članovi kartela palili su automobile i blokirali puteve u skoro 12 meksičkih država, a vlasti izveštavaju da je najmanje 70 ljudi poginulo.

Četiri fudbalske utakmice iz lokalnih liga Meksika odložene su prošle nedelje, uključujući jednu u centralnom gradu Keretaru, gde bi Meksiko trebalo da igra protiv Islanda u noći između srede i četvrtka.

Planirano je da se Meksiko bude domaćin 13 mečeva na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu, uključujući i utakmicu otvaranja u Meksiko Sitiju 11. juna između domaćina i Južne Afrike.

Gvadalahara, centralno središte kartela Halisko, trebalo bi da bude domaćin četiri utakmice.

Kolumbija će igrati jednu utakmicu u Meksiko Sitiju i jednu u Gvadalahari, a predsednik fudbalskog saveza te zemlje ; Ramon Hesurun rekao je da ima "potpuno poverenje" da će Meksiko "veoma brzo" prevazići ovaj problem.

Ipak, predsednik Fudbalskog saveza Jamajke Majkl Rikets naveo je da je nervozan pred polufinalnu utakmicu interkontinentalnog plej-ofa, koju bi selekcija te zemlje trebalo da igra 27. marta u Gvadalahari protiv Nove Kaledonije.

"Utakmice su krajem marta, tako da imamo još mesec dana da vidimo šta će se desiti, ali, iskreno, to me čini veoma nervoznim. Slušaćemo uputstva Fudbalske konfederacije Kariba, Severne i Centralne Amerike (CONCACAF) i Fife o tome da li će igrati utakmice ili će odmah tražiti druge opcije", kazao je Rikets.

Još jedan meksički grad, Monterej, biće domaćin plej-ofa gde Bolivija igra protiv Surinama, a pobednik se suočava sa Irakom za mesto na turniru.

U ponedeljak je Šejnbaum rekla da postoji "svaka garancija" da će se utakmice Svetskog prvenstva u Gvadalahari odigrati po planu i dodala da "nema rizika".

Infantino je rekao da je u redovnom kontaktu sa vlastima u Meksiku i da "prati situaciju".

"Svetsko prvenstvo će biti neverovatna proslava", kazao je Infantino.

Ovogodišnje Svetsko prvenstvo biće održano od 11. juna do 19. jula u Meksiku, Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi.

(Beta)