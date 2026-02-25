Fudbaleri Atalante plasirali su se u osminu finala Lige šampiona pošto su večeras pobedili Borusiju Dortmund rezultatom 4:1, a pobedonosni gol za italijanski tim postigao je Lazar Samardžić u 98. minutu.

S obzirom da je prvi meč završen rezultatom 3:1 u korist nemačke ekipe, taman kada se činilo da će meč otići u produžetke – tada je Bensebaini napravio ključnu grešku faulirajući Nikolu Krstovića, koji je završio sa raskrvavljenom glavom.