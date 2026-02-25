Srbin pogodio sa bele tačke za prolaza Atalante.
POGLEDAJTE KAKO JE SAMARDŽIĆ U 98. MINUTU ODVEO ATALANTU U OSMINU FINALA LIGE ŠAMPIONA! Srbin u poslednjim sekundama "nokautirao" Dortmund!
Fudbaleri Atalante plasirali su se u osminu finala Lige šampiona pošto su večeras pobedili Borusiju Dortmund rezultatom 4:1, a pobedonosni gol za italijanski tim postigao je Lazar Samardžić u 98. minutu.
S obzirom da je prvi meč završen rezultatom 3:1 u korist nemačke ekipe, taman kada se činilo da će meč otići u produžetke – tada je Bensebaini napravio ključnu grešku faulirajući Nikolu Krstovića, koji je završio sa raskrvavljenom glavom.
Atalanta - Borusija Dortmund Foto: Gianluca Ricci/IPA Sport / ipa-agency.net / PA Images / Profimedia
Nakon intervencije VAR-a, sudije su pokazale na belu tačku, a Lazar Samardžić hladnokrvno je realizovao jedanaesterac.
Pogledajte gol Lazara Samardžića:
