Fudbaleri Atalante plasirali su se u osminu finala Lige šampiona pošto su večeras pobedili Borusiju Dortmund rezultatom 4:1, a pobedonosni gol za italijanski tim postigao je Lazar Samardžić u 98. minutu.

S obzirom da je prvi meč završen rezultatom 3:1 u korist nemačke ekipe, taman kada se činilo da će meč otići u produžetke – tada je Bensebaini napravio ključnu grešku faulirajući Nikolu Krstovića, koji je završio sa raskrvavljenom glavom.

Atalanta - Borusija Dortmund Foto: Gianluca Ricci/IPA Sport / ipa-agency.net / PA Images / Profimedia

Nakon intervencije VAR-a, sudije su pokazale na belu tačku, a Lazar Samardžić hladnokrvno je realizovao jedanaesterac.

Pogledajte gol Lazara Samardžića:

Lazar Samardžić, Orlovi, Liga nacija Izvor: Kurir