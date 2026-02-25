Slušaj vest

Fudbalski klub Partizan saopštio je da je u 73. godini preminuo Boško Đorđević.

Boško je rođen 22. avgusta 1953. godine i bio je još dečak kada je prve fudbalske korake, baš kao i njegov brat Bora, napravio u mlađim selekcijama crno-belog kluba.

Boško Đorđević Foto: FK Partizan

U seniorskoj konkurenciji je debitovao u sezoni 1972/73.

Već 1975. godine je, iako nije igrao klasičnog napadača, bio najbolji strelac lige tadašnje Jugoslavije sa 20 postignutih golova.

I baš tada je, kao fudbaler Partizana na sedam vezanih utakmica barem jednom uspeo da zatrese mrežu rivala, što je drugi najduži niz u klupskoj istoriji nakon onog koji ima Boba Mihajlović sa devet vezanih mečeva na kojima je bio strelac.

Dres Parnog valjka Boško Đorđević je nosio 126 puta i postigao 34 gola, dva puta je osvajao šampionsku titulu i jednom međunarodni Mitropa kup 1978. godine, a po okončanju igračke karijere često je nastupao za veterane Partizana.