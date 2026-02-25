Slušaj vest

Fudbaleri Atalante plasirali su se u osminu finala Lige šampiona, pošto su u revanš meču plej-ofa, na svom terenu u Bergamu, pobedili Borusiju Dortmund 4:1 Borusija je u prvoj utakmici, u Dortmundu bila bolja 2:0, pa je Atalanta u dvomeču pobedila ukupnim rezultatom 4:3.

Nikola Krstović, bivši napadač Crvene zvezde, postao je jedan od heroja Atalante, nakon što je nad njim u nadoknadi vremena napravljen penal za prolaz italijanskog tima u osminu finala!

Igrao se 95. minut kada je Rami Bensebaini nogom udario Krstovića u glavu, raskrvario ga i ostavio svoj tim bez plasmana dalje.

U tom trenutku Atalanta je vodila 3:1, rezultat prve utakmice bio je 2:0 za Milionere, a loptu je na belu tačku, posle faula nad Krstovićem, stavio Lazar Samardžić.

Nikola Krstović je sada objavio fotografije glave posle meča.

