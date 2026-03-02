Slušaj vest

Veliki neredi potresaju Meksiko, zemlju jednog od domaćina predstojećeg Svetskog prvenstva u fudbalu.

Sukobi u ovoj državi eskalirali su posle likvidacije najmoćnijeg narko-bosa, Nemesija Rubena Oseguera Servantesa, poznatog kao "El Menčo". Izbio je brutalan rat vojske i garde s jedne strane, i pripadnika zloglasnog narko-kartela Halisko Nova generacija (CJNG). U nemirima je stradalo desetine ljudi na obe strane, kao i civila.

U Meksiku su izbili veliki neredi nakon što je vojska likvidirala El Menča

Najteže je stradala Gvadalahara, glavni grad države Halisko, i drugi po veličini grad u Meksiku. Uz Meksiko Siti i Monterej, upravo je Gvadalahara jedan od tri grada domaćina utakmica na Mundijalu koji je na programu od 11. juna do 19. jula ove godine. Međutim, sukob preti da se prelije i na ostatak države.

Užasne scene koje stižu iz Meksika svakako izazivaju zabrinutost kod učesnika ovog velikog takmičenja. Ali i kod onih koji ne učestvuju na samom Svetskom prvenstvu.

Tu, naravno, u prvom redu mislimo na fudbalsku reprezentaciju Srbije, koja bi početkom juna trebala da gostuje Meksiku u prijateljskoj utakmici.

"Mi ćemo igrati u junu na teritoriji SAD ili Srednje Amerike. Tamo gde se igra Svetsko prvenstvo. Sa visokim stepenom pouzdanosti mogu da kažem da će biti jedna utakmica sa Meksikom. I razgovaramo o još jednom ili dva meča u tom periodu na tom delu sveta. Kroz komunikaciju sa savezom Meksika, sa kojim decenijama imamo dobro odnose, uverili smo se koliko je Veljko tamo ostavio traga. Oni se jako raduju dolasku naše reprezentacije i baš su se potrudili oko uslova", izjavio je generalni sekretar FSS Branko Radujko u podkastu "2x45".

Radujko je podsetio da je novi selektor Orlova Veljko Paunović ostavio veliki trag u Meksiku kao trener tamošnjih velikana, Čivasa i Tigresa.

Iako do ove utakmice i početka samog Mundijala ima još tri i po meseca, nije naodmet zapitati se da li će nemiri u jednoj od zemalja domaćina uticati na odigravanje ove utakmice, ali i organizaciju samog Mundijala u ovoj zemlji.