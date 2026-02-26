Slušaj vest

Najboljih 16 ekipa nastaviće takmičenje u Ligi šampiona.

Osam najboljih iz ligaškog dela, dočekalo je osam ekipa iz plej-of faze.

Real Madrid - Benfika Foto: Miguel Lemos / DeFodi Images / Profimedia

 Parovi osmine finala ovog takmičenja biće poznati u petak kada će tačno u podne početi žreb.

I već sada možemo da kažemo da već u ovoj fazi možemo da dobijemo "blokbastere".

Dobar deo kostura je već postavljen, a timovi iz plej-ofa mogu da budu u paru sa jednim od dva tima iz ligaškog dela.

Na levoj strani kostura situacija je sledeća:

PSŽ - Barselona/Čelsi
Galatasaraj - Liverpul/Totenhem
Real Madrid - Sporting/Mančester siti
Atalanta - Arsenal/Bajern Minhen

Na desnoj strani kostura situacija je sledeća:

Njukasl - Barselona/Čelsi
Atletiko Madrid - Totenhem/Liverpul
Bode Glimt - Mančester siti/Sporting
Leverkuzen - Arsenal/Bajern Minhen

Jasno je da nas čeka nekoliko više nego interesantnih duela.

Sigurno je da PSŽ ide na Barselonu ili Čelsi.

Postoji 50 odsto šansi da se već u ovoj fazi susretnu Mančester siti i Real.

Bar na papiru, nešto lakši posao imaju Arsenal i Bajern, pošto su im potencijalni rivali Atalanta i Leverkuzen.

U svakom slučaju, očekuje nas zanimljiv žreb.

