SVE GORI PRED ŽREB ZA LIGU ŠAMPIONA: Da li ćemo opet gledati Siti - Real i PSŽ - Barsa?
Najboljih 16 ekipa nastaviće takmičenje u Ligi šampiona.
Osam najboljih iz ligaškog dela, dočekalo je osam ekipa iz plej-of faze.
Parovi osmine finala ovog takmičenja biće poznati u petak kada će tačno u podne početi žreb.
I već sada možemo da kažemo da već u ovoj fazi možemo da dobijemo "blokbastere".
Dobar deo kostura je već postavljen, a timovi iz plej-ofa mogu da budu u paru sa jednim od dva tima iz ligaškog dela.
Na levoj strani kostura situacija je sledeća:
PSŽ - Barselona/Čelsi
Galatasaraj - Liverpul/Totenhem
Real Madrid - Sporting/Mančester siti
Atalanta - Arsenal/Bajern Minhen
Na desnoj strani kostura situacija je sledeća:
Njukasl - Barselona/Čelsi
Atletiko Madrid - Totenhem/Liverpul
Bode Glimt - Mančester siti/Sporting
Leverkuzen - Arsenal/Bajern Minhen
Jasno je da nas čeka nekoliko više nego interesantnih duela.
Sigurno je da PSŽ ide na Barselonu ili Čelsi.
Postoji 50 odsto šansi da se već u ovoj fazi susretnu Mančester siti i Real.
Bar na papiru, nešto lakši posao imaju Arsenal i Bajern, pošto su im potencijalni rivali Atalanta i Leverkuzen.
U svakom slučaju, očekuje nas zanimljiv žreb.