KRVAVI HAOS U BANJALUCI: Maskirani huligani upali s palicama u halu i pretukli goste iz Cazina! Jedan u teškom stanju
Utakmica četvrtfinala Kupa BiH u futsalu između Borca iz Banjaluke i Bubamare iz Cazina dobila je krvavi epilog.
Čak 16 maskiranih huligana uletelo je u hali "Borik" u Banjaluci sa palicama i napalo gostujuće navijače na tribinama.
Tom prilikom je povređeno desetak navijača ekipe iz Cazina, a jedan od njih je u teškom stanju prebačen u UKC u Banjaluci.
Posle intervencije policije utakmica je nastavljena, a gosti su slavili rezultatom 4:3.
