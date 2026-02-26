Slušaj vest

Utakmica četvrtfinala Kupa BiH u futsalu između Borca iz Banjaluke i Bubamare iz Cazina dobila je krvavi epilog.

Čak 16 maskiranih huligana uletelo je u hali "Borik" u Banjaluci sa palicama i napalo gostujuće navijače na tribinama.

Tom prilikom je povređeno desetak navijača ekipe iz Cazina, a jedan od njih je u teškom stanju prebačen u UKC u Banjaluci.

Posle intervencije policije utakmica je nastavljena, a gosti su slavili rezultatom 4:3.