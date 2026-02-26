Slušaj vest

Poslednji učesnici osmine finala Lige šampiona postali su poznati posle utakmica odigranih u sredu uveče.

Žreb za ovu fazu takmičenja biće održan u petak u 12 časova.

Real Madrid - Benfika Foto: Miguel Lemos / DeFodi Images / Profimedia

 Ono što je poznato jeste, da klubovi koji su prošli kroz plej-of mogu da dobiju jedan od dva predviđena kluba.

Po tome, Real iz Madrida može u osminu finala ili na Sporting iz Lisabona ili na Mančester siti.

Jasno je da bi se ljubitelji fudbala radovali duelu Reala i Sitija. A ako pitate golmana Reala Tiboa Kurtou, onda je već izvestan dvomeč ovih ekipa.

“Znate, žreb može da nas baci na Mančester siti. I biće Mančester siti. Svi to znaju. Nisam se susreo sa Sportingom još od 2015. kad sam bio u Čelsiju. Videćemo hoće li se stvari promeniti ovaj put", rekao je zagonetno Belgijanac na golu Reala.

Ne propustiteFudbalSTRAŠNE SCENE! Nikola Krstović objavio sliku iz svlačionice - broje se kopče na glavi posle užasne povrede
Nikola Krstović
FudbalPOGLEDAJTE KAKO JE SAMARDŽIĆ U 98. MINUTU ODVEO ATALANTU U OSMINU FINALA LIGE ŠAMPIONA! Srbin u poslednjim sekundama "nokautirao" Dortmund!
Lazar Samardžić na utakmici protiv Briža
FudbalKAKVA LUDNICA U BERGAMU: Lazar Samardžić heroj Atalante - šokantan poraz Dortmunda
profimedia-1078228539.jpg
FudbalBORUSIJA DORTMUND UPUTILA KRITIKE ITALIJANSKIM VLASTIMA: Loš tretman za gostujuće navijače uoči utakmice u Bergamu
profimedia-0940176531.jpg

Real, Barselona, navijači, El klasiko, fudbal Izvor: Kurir