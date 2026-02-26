Slušaj vest

Finiš revanš meča plej-ofa Lige šampiona između Atalante i Borusije Dortmund doneo nam je jednu nesvakidašnju, ali i uznemirujuću scenu.

Rezultat na semaforu bio je 3:1 za Atalantu, igrala se nadoknada vremena, a onda je bivši fudbaler Crvene zvezde, Nikola Krstović, doslovno stavio glavu gde drugi ne bi nogu, izvukao penal za svoj tim, a samog sebe poslao u bolnicu.

Nikola Krstović - horor povreda na meču Atalanta - Borusija Dortmund

Penal je u pogodak pretvorio Lazar Samardžić, odveo je Atalantu u osminu finala, tako da je Krstovićev horor ipak imao srećan kraj.

Sada se pojavio snimak ove povrede iz drugog ugla i on je zaista uznemirujuć. Veoma hrabro i na granici ludila Krstović je išao na ovu loptu i deluje da je na kraju - čak i dobro prošao!

Pogledajte i sami uz napomenu da je snimak uznemirujuć...

