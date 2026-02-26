Slušaj vest

Fudbaleri Juventusa savladali su Galatasaraj rezultatom 3:2 posle produžetka, ali to nije bilo dovoljno za plasman u osminu finala Lige šampiona.

U prvom meču, koji je odigran u Turskoj, Galata je slavila sa ubedljivih 5:2. Juventus nakon 90 minuta borbe u Torinu uspeo da stigne zaostatak od tri gola iz prvog susreta (3:0), međutim, Galata je postigla dva gola u produžecima i na kraju zasluženo prošla dalje.

Tragičar utakmice bio je reprezentativac lažne države Kosovo, albanski fudbaler Edon Žegrova. U 96. minutu meča Žegrova je imao sjajnu priliku za 4:0 i potpuni preokret "Stare dame", ali je promašio zicer sa nekoliko metara udaljenosti.

Kako to obično biva, usledila je kazna. Viktor Osimen je postigao gol i srušio snove domaćina, a nešto kasnije Jilmaz je zatresao mrežu za konačnih 3:2.

Pogledajte neverovatan promašaj Albanca:

