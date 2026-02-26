Slušaj vest

Fudbaleri Reala uspeli su da se plasiraju u osminu finala Lige šampiona pošto su u plej-ofu eliminisali Benfiku. Pobedio je Real u oba meča protiv Benfike, posle 0:1 u Lisabonu, "kraljevski" klub slavio je sa 2:1 u Madridu, a na tom susretu viđena je i jedna sramotna scena.

Vinisijus Žunior na meču Real - Benfika Foto: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

Naime, tokom direktnog prenosa snimljen je jedan od navijača Reala kako pravi sraman potez i koristi nacistički pozdrav.

Navijač Reala.jpg
Foto: Printscreen / Twitter / Offsider_ES

Klub je momentalno reagovao i izbacio navijača sa tribine, a Real se oglasio i saopštenjem zbog svega.

- Real Madrid saopštava je da je hitno zatražio od Disciplinske komisije kluba da pokrene postupak momentalnog isključenja člana koji je na televizijskim kamerama uhvaćen kako izvodi nacistički pozdrav na delu tribine gde se nalazi navijačka grupa, neposredno pre početka utakmice između Real Madrida i Benfike. Taj član je identifikovan od strane službe bezbednosti kluba odmah nakon što se pojavio u TV prenosu i istog trenutka je izbačen sa stadiona Santiago Bernabéu Stadium. Real Madrid osuđuje ovakve gestove i izraze koji podstiču nasilje i mržnju u sportu i društvu - navedeno je u saopštenju kluba.

