Fudbaleri Reala uspeli su da se plasiraju u osminu finala Lige šampiona pošto su u plej-ofu eliminisali Benfiku. Pobedio je Real u oba meča protiv Benfike, posle 0:1 u Lisabonu, "kraljevski" klub slavio je sa 2:1 u Madridu, a na tom susretu viđena je i jedna sramotna scena.

- Real Madrid saopštava je da je hitno zatražio od Disciplinske komisije kluba da pokrene postupak momentalnog isključenja člana koji je na televizijskim kamerama uhvaćen kako izvodi nacistički pozdrav na delu tribine gde se nalazi navijačka grupa, neposredno pre početka utakmice između Real Madrida i Benfike. Taj član je identifikovan od strane službe bezbednosti kluba odmah nakon što se pojavio u TV prenosu i istog trenutka je izbačen sa stadiona Santiago Bernabéu Stadium. Real Madrid osuđuje ovakve gestove i izraze koji podstiču nasilje i mržnju u sportu i društvu - navedeno je u saopštenju kluba.