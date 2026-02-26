Slušaj vest

Godina Mundijala - skandal i haos u Meksiku. Scenario koji svi već dobro znamo.

Sećate li se skandala koji je potresao fudbalski svet pre nekoliko godina? Devet reprezentativaca Meksika uhvaćeno je u neverovatnoj situaciji tokom priprema za Svetsko prvenstvo u Rusiji.

Osvanuo je video sa njihove oproštajne zabave, na kojoj su se nalazile čak 30 prostitutki, a orgije su, prema izveštajima, trajale 24 sata. Da, dobro ste pročitali 24 sata.

Ovaj incident je izazvao ogromnu pažnju medija i fanova širom sveta i ostao upamćen kao jedan od najozbiljnijih skandala u istoriji fudbala.

Iako je tada bio pred Mundijalom, reputacija igrača i reprezentacije bila je ozbiljno narušena, pokazujući da se život van terena često može da potpuno zaseni sam fudbal i ono što se dešava kada fudbaleri izađu na teren.

Fudbal, sport strasti i discipline, u ovom slučaju dobio je mračnu stranu, podsećajući da skandali ne biraju ni igrače najvišeg ranga. Posebno kada su oni ludi kao Meksikanci i nađu Aime Alvarez Maki, koja je navodno sve organizovala:

Evo kako izlgeda fatalna Maki:

Aime Alvarez Maki Foto: Instagram

A, evo i jednog mračnih kadrova sa pomente žurke (orgija):

Meksiko.jpg
Foto: Printscreen

