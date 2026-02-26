Slušaj vest

Fudbaler Real Madrida Orelijen Čuameni rekao je da je pobeda njegove ekipe protiv Benfike u plej-ofu za osminu finala Lige šampiona "pobeda za sve koji se bore protiv rasizma".

Real se sinoć plasirao u osminu finala Lige šampiona, pošto je u revanšu plej-ofa na svom terenu pobedio Benfiku 2:1. U prvoj utakmici u Lisabonu prošlog utorka Real je pobedio golom Vinisijusa Žuniora, koji je prijavio fudbalera Benfike Đanluku Prestijanija da ga je vređao na rasnoj osnovi.

Prestijani je negirao optužbe, a propustio je revanš zbog privremene suspenzije.

"Mislim da ima važnijih stvari od ove utakmice, od fudbala. Vinisijus je zadržao samopouzdanje i ostaje koncentrisan na ono što bi trebalo da radi. Mislim da su doneli pravu odluku kada nisu dozvolili momku (Prestijaniju) da igra utakmicu. Ima mnogo važnijih stvari od fudbala, a ovo je pobeda za sve nas", rekao je Čuameni, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Navijači Reala su pre utakmice na tribini istakli transparent "Ne rasizmu".

Vinisijus i Čuameni su bili strelci u revanšu, a gol za Benfiku, vodeći na utakmici, postigao je Rafa Silva.

Fudbaler Reala Trent Aleksander-Arnold rekao je da je Vinisijus pre revanša bio "kao i uvek, vrlo smiren i vrlo opušten".

"Nije morao da postigne gol da bi poslao poruku ili pokazao mentalitet. Ne mora nikome ništa da dokazuje jer je u više navrata pokazao koliko je dobar. On istupi kada nam je najpotrebniji. Svestan je svojih kvaliteta i zna šta donosi ekipi", naveo je on.

Trener Reala Alvaro Abeloa rekao je da je bio srećan što je Vinisijus postigao gol i da je to zaslužio, a zadovoljstvo je izrazio i golman Tibo Kurtoa.

"Srećan sam što Vini pleše, on i dalje pleše, a to znači da postiže golove", naveo je Kurtoa.

Beta