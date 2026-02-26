Slušaj vest

FK Crvena zvezda danas na blagajnama nekoliko sati pred početak revanš meča šesnaestine finala Lige Evrope protiv Lila (18.45), pušta u prodaju dodatni kontingent karata.

Moći će da se kupe ulaznice za sve tribine stadiona "Rajko Mitić" - severnu, zapadnu, istočnu, ali i južnu.

Foto galerija iz Lila Foto: Kurir

FK Crvena zvezda pred međunarodne utakmice čuva određeni broj karata za svoje navijače iz unutrašnjosti, ali i okolnih zemalja poput Republike Srpske, Crne Gore, Severne Makedonije i Hrvatske. Kontingent za južnu tribinu pušten je u prodaju u sredu i kako su nam rekli u Ljutice Bogdana 1A prodaja ide odlično. Očekuje se više od 40.000 ljudi, a u klubu se nadaju da bi popularna Marakana mogla da bude popunjena kao i vreme kada su gostovali Barselona, Bajern, Totenhem, Mančester Siti i Liverpul.

Blagajne na stadionu "Rajko Mitić" na dan utakmice protiv Lila biće otvorene od 10.00 sati, pa sve do početka meča.

Cene pojedinačnih ulaznica:

Sever i Jug – 1.200 dinara

Istok – 2.200 dinara

Zapad – 2.600 dinara

Tribina "Siniša Mihajlović" – 8.000 dinara

