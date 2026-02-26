FK Crvena zvezda pred međunarodne utakmice čuva određeni broj karata za svoje navijače iz unutrašnjosti, ali i okolnih zemalja poput Republike Srpske, Crne Gore, Severne Makedonije i Hrvatske. Kontingent za južnu tribinu pušten je u prodaju u sredu i kako su nam rekli u Ljutice Bogdana 1A prodaja ide odlično. Očekuje se više od 40.000 ljudi, a u klubu se nadaju da bi popularna Marakana mogla da bude popunjena kao i vreme kada su gostovali Barselona, Bajern, Totenhem, Mančester Siti i Liverpul.