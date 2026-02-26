Slušaj vest

Đordi Amat je španski fudbaler koji svetskoj javnosti nije preterano poznat, ali posle čudesne sudbine koja ga je "zadesila" priču o njemu čula je cela planeta.

Nikada nije bio fudbalska zvezda, a mnogi su njegovu karijeru na travnatom terenu okarakterisali kao - propalu!

A onda, sasvim slučajno, saznao je da on nije "običan smrtnik" na ovoj zemaljskoj kugli, nego ni manje ni više nego - princ!

Amat je rođen na periferiji Barselone, a njegovi roditelji su iz Katalonije. Međutim, njegova baka je sa ostrva Siau u Indoneziji.

"Znao sam da postoji mogućnost da zbog bake uzmem indonežanske papire i to mi je uvek bilo zanimljivo zbog njenih priča. Laknulo mi je i bio sam presrećan zbog toga kada sam postao državljanin Indonezije. Znam da je nekim mojim kolegama taj proces trajao i po sedam godina", izjavio je Đordi Amat.

1/4 Vidi galeriju Propali fudbaler na terenu, a van njega... Foto: KARIM JAAFAR / AFP / Profimedia, Laurie Dieffembacq / Zuma Press / Profimedia

Ali, Amatova baka nije bilo kakva Indonežanka - ona je dalji potomak indonezijskog kralja, a bila je princeza ostrva koji je u vlasništvu njegove porodice.

To propalog fudbalera čini princem, a uzimanjem indonezijskog državljanstva uklonjene su sve prepreke da to i zvanično postane.

Mada, za neki i nije propao ozbirom da igra za Persiju i da je često najbolji na terenu u indonežanskoj ligi.