Slušaj vest

Đordi Amat je španski fudbaler koji svetskoj javnosti nije preterano poznat, ali posle čudesne sudbine koja ga je "zadesila" priču o njemu čula je cela planeta.

Nikada nije bio fudbalska zvezda, a mnogi su njegovu karijeru na travnatom terenu okarakterisali kao - propalu!

A onda, sasvim slučajno, saznao je da on nije "običan smrtnik" na ovoj zemaljskoj kugli, nego ni manje ni više nego - princ!

Amat je rođen na periferiji Barselone, a njegovi roditelji su iz Katalonije. Međutim, njegova baka je sa ostrva Siau u Indoneziji.

"Znao sam da postoji mogućnost da zbog bake uzmem indonežanske papire i to mi je uvek bilo zanimljivo zbog njenih priča. Laknulo mi je i bio sam presrećan zbog toga kada sam postao državljanin Indonezije. Znam da je nekim mojim kolegama taj proces trajao i po sedam godina", izjavio je Đordi Amat.

Propali fudbaler na terenu, a van njega... Foto: KARIM JAAFAR / AFP / Profimedia, Laurie Dieffembacq / Zuma Press / Profimedia

Ali, Amatova baka nije bilo kakva Indonežanka - ona je dalji potomak indonezijskog kralja, a bila je princeza ostrva koji je u vlasništvu njegove porodice.

To propalog fudbalera čini princem, a uzimanjem indonezijskog državljanstva uklonjene su sve prepreke da to i zvanično postane.

Mada, za neki i nije propao ozbirom da igra za Persiju i da je često najbolji na terenu u indonežanskoj ligi.

Ne propustiteOstali sportoviNJEGOV FANTOMSKI NOKAUT NAJVEĆA JE MISTERIJA U ISTORIJI BOKSA! Bio je veći i od same legende o njemu, a istinski se divio jednom Jugoslovenu!
profimedia0019947605.jpg
FudbalZBOG KRAĐE NARUKVICE ZAVRŠIO U ZATVORU! Bio je fudbalski čarobnjak kome se divio svet, a Dragan Džajić mu je očitao lekciju koju je pamtio do kraja života!
profimedia0289637121.jpg
Fudbal"OTAC ME OSTAVIO KAD SAM IMAO 2 MESECA" Potresna životna ispovest najvećeg talenta srpskog sporta: Nikad ga nisam video, čak ni na slici...
Petar Puača
KošarkaKAKO JE BUCKO IZ TAMO NEKE SRBIJE NABIO KOMPLEKSE NADOBUDNIM AMERIMA? Došao kao nebitan lik - ismevali ga i ponižavali, sada mu se klanja ceo svet! Kakva priča!
Nikola Jokić, Ol-star
Ostali sportoviMAFIJA JE HTELA DA UKRADE NJEGOV LEŠ! Iz čiste osvete stvorio čudo kojem se divi svet: Bio je zver u krevetu, spavao sa preko 3.000 žena - varao i ljubavnice!
enco-ferari0775673903.jpg
Ostali sportoviNAJJAČI JUGOSLOVEN SVIREPO JE UBIJEN ISPRED STADIONA PARTIZANA! Radio sa Švarcenegerom i Medžikom, bio Ginisov rekorder! Ameri ga zvali "ČUDO IZ SRBIJE"
gidra.jpg
FudbalOTIŠAO U BOLNICU DA POSETI SAIGRAČA IZ PARTIZANA, PA ZAVRŠIO NA PSIHIJATRIJI! Bio je ikona Čelsija, a umro je bez dokumenata! Posle zatvora napustio Srbiju!
screenshot-8.jpg
Ostali sportoviČUDESNA ŽIVOTNA PRIČA LINDZI VON: Skakala sa ivice sveta, lomila kolena, rebra, ruke, prste... A, ona je žena od titanijuma!
profimedia0414535513.jpg

Ekskluzivno za Kurir iz Milana: Nemanja Radonjić prelistavao Gazetu delo sport u kojoj je označen kao najbolji fudbaler Zvezde Izvor: Kurir