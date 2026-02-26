Galatasaraj je posle drame uspeo da prođe u osminu finala Lige šampiona, a ovo su najzanimljiviji detalji sa revanša u Torinu.
LIGA ŠAMPIONA
Juventus - Galatasaraj: Pogledajte golove i najzanimljivije detalje sa dramatičnog meča u Torinu! (VIDEO)
Plej-of Lige šampiona je završen i poznati su svi učesnici osmine finala elitnog evropskog takmičenja.
U sredu uveče odigrane su četiri utakmice revanša i bilo je zaista mnogo uzbuđenja.
Fudbaleri Juventusa uspeli su da nadoknade tri gola minusa protiv Galatasaraja i da reše 90 minuta u svoju korist rezultatom 3:0, ali su poklekli u produžetku gde je turski tim dao dva gola i plasirao se u osminu finala.
Juventus - Galatasaraj Foto: Fabio Ferrari / LaPresse / Profimedia
Pogledajte najzanimljivije detalje sa ovog meča:
