PSŽ se plasirao u osminu finala Lige šampiona posle velike drame u dvomeču sa Monakom.
PSŽ - Monako: Pogledajte kako su Parižani stigli do osmine finala Lige šampiona! (VIDEO)
Plej-of Lige šampiona je završen i poznati su svi učesnici osmine finala elitnog evropskog takmičenja.
U sredu uveče odigrane su četiri utakmice revanša i bilo je zaista mnogo uzbuđenja.
Pari Sen Žermen i Monako remizirali su (2:2) i zbog pobede Parižana u prvom meču rezultatom 2:3, PSŽ se plasirao u osminu finala.
