Plej-of Lige šampiona je završen i poznati su svi učesnici osmine finala elitnog evropskog takmičenja.

U sredu uveče odigrane su četiri utakmice revanša i bilo je zaista mnogo uzbuđenja.

Pari Sen Žermen i Monako remizirali su (2:2) i zbog pobede Parižana u prvom meču rezultatom 2:3, PSŽ se plasirao u osminu finala.

