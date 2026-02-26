Slušaj vest

Fudbaler Atalante Nikola Krstović na nesvakidašnji način dao je ogroman doprinos istorijskom preokretu italijanskog tima protiv Borusije iz Dortmunda.

Atalanta je izborila plasman u osminu finala Lige šampiona, pošto je u dramatičnoj utakmici u Bergamu pobedila nemački tim rezultatom 4:1 i tako nadoknadila zaostatak od 2:0 iz prvog susreta.

Istinski junak velikog trijumfa bio je bivši fudbaler Crvene zvezde, reprezentativac Crne Gore Nikola Krstović, koji je u sudijskoj nadoknadi izborio penal, koji je Lazar Samardžić pretvorio u pogodak.

Podmetnuo je Nikola glavu gde drugi ne bi nogu, izvukao penal i sebe poslao u bolnicu - ali ne žali zbog toga, jer njegov tim je prošao dalje.

Naime, fudbaler Borusije Rami Bensebaini vrhom kopačke udario je Krstovića direktno u glavu i naneo mu ozbiljne povrede.

Bivši napadač Zvezde nakon meča objavio je fotografije iz svlačionice i bolnice, na kojima se vide ozbiljne rasekotine na njegovoj glavi.

Jeziva povreda fudbalera Atalante Foto: Instagram

