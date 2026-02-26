NIKOLA DOBIO STRAVIČAN UDARAC KOPAČKOM U GLAVU! Krstović objavio fotografije iz bolnice - pogledajte kako izgleda! Ostaće gadni ožiljci! (FOTO, VIDEO)
Fudbaler Atalante Nikola Krstović na nesvakidašnji način dao je ogroman doprinos istorijskom preokretu italijanskog tima protiv Borusije iz Dortmunda.
Atalanta je izborila plasman u osminu finala Lige šampiona, pošto je u dramatičnoj utakmici u Bergamu pobedila nemački tim rezultatom 4:1 i tako nadoknadila zaostatak od 2:0 iz prvog susreta.
Istinski junak velikog trijumfa bio je bivši fudbaler Crvene zvezde, reprezentativac Crne Gore Nikola Krstović, koji je u sudijskoj nadoknadi izborio penal, koji je Lazar Samardžić pretvorio u pogodak.
Podmetnuo je Nikola glavu gde drugi ne bi nogu, izvukao penal i sebe poslao u bolnicu - ali ne žali zbog toga, jer njegov tim je prošao dalje.
Naime, fudbaler Borusije Rami Bensebaini vrhom kopačke udario je Krstovića direktno u glavu i naneo mu ozbiljne povrede.
Bivši napadač Zvezde nakon meča objavio je fotografije iz svlačionice i bolnice, na kojima se vide ozbiljne rasekotine na njegovoj glavi.