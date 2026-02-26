Slušaj vest

Plej-of Lige šampiona je završen i poznati su svi učesnici osmine finala elitnog evropskog takmičenja.

U sredu uveče odigrane su četiri utakmice revanša i bilo je zaista mnogo uzbuđenja.

Real iz Madrida uspeo je da savlada Benfiku i u revanšu, ovog puta rezultatom 2:1 i ukupnim skorom 3:1 stigao je do osmine finala.

Vinisijus Žunior na meču Real - Benfika Foto: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

Pogledajte i detalje sa ovog meča:

Ne propustiteFudbalNIKOLA DOBIO STRAVIČAN UDARAC KOPAČKOM U GLAVU! Krstović objavio fotografije iz bolnice - pogledajte kako izgleda! Ostaće gadni ožiljci! (FOTO, VIDEO)
Nikola Krstović
FudbalPSŽ - Monako: Pogledajte kako su Parižani stigli do osmine finala Lige šampiona! (VIDEO)
profimedia-1078242325.jpg
FudbalJuventus - Galatasaraj: Pogledajte golove i najzanimljivije detalje sa dramatičnog meča u Torinu! (VIDEO)
Galatasaraj
Fudbal"POBEDA ZA SVE KOJI SE BORE PROTIV RASIZMA" As Reala poslao snažnu poruku: Ima mnogo važnijih stvari od fudbala!
Orelijen Čuameni

 BONUS VIDEO:

PSŽ, navijači, Liga šampiona, bakljada Izvor: Kurir sport