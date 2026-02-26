Slušaj vest

Plej-of Lige šampiona je završen i poznati su svi učesnici osmine finala elitnog evropskog takmičenja.

U sredu uveče odigrane su četiri utakmice revanša i bilo je zaista mnogo uzbuđenja.

Atalanta je posle prave drame u poslednjim trenucima uspela da stigne do pobede od 4:1 protiv Borusije iz Dortmunda i plasmana u osminu finala. Heroji su bili Nikola Krstović koji je stavio glavu gde drugi ne bi nogu i izvukao penal za svoj tim, a sebe poslao u bolnicu i Lazar Samardžić koji je jedanaesterac realizovao.

Nikola Krstović - horor povreda na meču Atalanta - Borusija Dortmund Foto: Stefano Nicoli / Gonzales Photo / Profimedia, IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Italy Photo Press / Zuma Press / Profimedia

Pogledajte i detalje sa ovog meča:

Ne propustiteFudbalReal Madrid - Benfika: Pogledajte kako je "kraljevski" klub srušio tim iz Lisabona (VIDEO)
profimedia-1078300211.jpg
FudbalNIKOLA DOBIO STRAVIČAN UDARAC KOPAČKOM U GLAVU! Krstović objavio fotografije iz bolnice - pogledajte kako izgleda! Ostaće gadni ožiljci! (FOTO, VIDEO)
Nikola Krstović
FudbalPSŽ - Monako: Pogledajte kako su Parižani stigli do osmine finala Lige šampiona! (VIDEO)
profimedia-1078242325.jpg
FudbalJuventus - Galatasaraj: Pogledajte golove i najzanimljivije detalje sa dramatičnog meča u Torinu! (VIDEO)
Galatasaraj

 BONUS VIDEO:

PSŽ, navijači, Liga šampiona, bakljada Izvor: Kurir sport