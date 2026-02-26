Atalanta je posle velike drame uspela da stigne do osmine finala Lige šampiona, a ovo su najzanimljiviji detalji sa ovog meča.
Atalanta - Borusija Dortmund: Pogledajte kako su Lazar Samardžić i njegovi saigrači stigli do osmine finala Lige šampiona (VIDEO)
Plej-of Lige šampiona je završen i poznati su svi učesnici osmine finala elitnog evropskog takmičenja.
U sredu uveče odigrane su četiri utakmice revanša i bilo je zaista mnogo uzbuđenja.
Atalanta je posle prave drame u poslednjim trenucima uspela da stigne do pobede od 4:1 protiv Borusije iz Dortmunda i plasmana u osminu finala. Heroji su bili Nikola Krstović koji je stavio glavu gde drugi ne bi nogu i izvukao penal za svoj tim, a sebe poslao u bolnicu i Lazar Samardžić koji je jedanaesterac realizovao.
Nikola Krstović - horor povreda na meču Atalanta - Borusija Dortmund Foto: Stefano Nicoli / Gonzales Photo / Profimedia, IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Italy Photo Press / Zuma Press / Profimedia
