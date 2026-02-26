Atalanta je posle prave drame u poslednjim trenucima uspela da stigne do pobede od 4:1 protiv Borusije iz Dortmunda i plasmana u osminu finala. Heroji su bili Nikola Krstović koji je stavio glavu gde drugi ne bi nogu i izvukao penal za svoj tim, a sebe poslao u bolnicu i Lazar Samardžić koji je jedanaesterac realizovao.