Slušaj vest

Čelnici FK Partizan održali su u četvrtak, 26. februara, sastanak gde je jedna od tema bila i potencijalna vanredna sednica Skupštine.

Do nje ipak neće doći jer je na glasanju bilo 4:1 protiv održavanja i za je glasao samo potpredsednik zadužen za sportska pitanja, Predrag Mijatović, dok je ostatak rukovodstvo crno-belih procenilo je da su trenutno prioriteti fokus na teren.

1/11 Vidi galeriju Predrag Mijatović Foto: Starsport, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Glasanje o vanrednoj Skupštini poteklo je na predlog predsednika kluba, Rasima Ljajića, imajući u vidu spekulacije koje su se poslednjih dana pojavile u medijima.

Saopštenje kluba posle sastanka prenosimo u celosti:

- Na današnjoj sednici Upravnog odbora FK Partizan razmatrano je aktuelno finansijsko stanje kluba, uz detaljnu analizu u susret predstojećem monitoringu UEFA, kao i pregled obaveza koje klub ima do 31. marta.

Tokom sednice razmatran je i predlog za održavanje vanredne Skupštine, imajući u vidu spekulacije koje su se poslednjih dana pojavile u medijima. Nakon glasanja, za održavanje vanredne Skupštine izjasnio se potpredsednik za sportska pitanja Predrag Mijatović, dok su ostali članovi Upravnog odbora ocenili da je u ovom trenutku prioritet pun fokus na teren, nastavak prvenstva i realizaciju tekućih obaveza, uključujući i pripreme za predstojeći monitoring. Glasanje je završeno rezultatom 4:1 protiv predloga za održavanje vanredne Skupštine u ovom trenutku. Zaključeno je da su stabilnost, sportski rezultati i odgovorno ispunjavanje finansijskih obaveza ključni ciljevi u narednom periodu - kaže se u saopštenju crno-belih.

BONUS VIDEO: