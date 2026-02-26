Slušaj vest

Trener Pari Sen Žermena Luis Enrike radije bi se sastao sa Čelsijem nego sa Barselonom u osmini finala Lige šampiona.

PSŽ je remijem sa Monakom overio plasman u osminu finala gde će u petak saznati da li će im rival biti Čelsi ili Barselona.

"Biću potpuno iskren, neka nas ovaj put zaobiđe Barselona. Već sam rekao da želim da igramo opet protiv Čelsija. Ovaj put ne želim protiv Barselone. Sa emotivne strane, duel sa Barsom je uvek poseban za mene, jer je lepo vratiti se kući. Barselona je divna i za mene veoma posebna. Voleo bih zato da igramo protiv Čelsija, a i ostali smo im dužni", rekao je Luis Enrike.

Španac je aludirao na poraz u finalu SP za klubove u kom je Čelsi slavio ubedljivim rezultatom 3:0.

Žreb za osminu finala Lige šampiona na programu je u petak u 12.00.

