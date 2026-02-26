Slušaj vest

Trener Pari Sen Žermena Luis Enrike radije bi se sastao sa Čelsijem nego sa Barselonom u osmini finala Lige šampiona.

PSŽ je remijem sa Monakom overio plasman u osminu finala gde će u petak saznati da li će im rival biti Čelsi ili Barselona.

"Biću potpuno iskren, neka nas ovaj put zaobiđe Barselona. Već sam rekao da želim da igramo opet protiv Čelsija. Ovaj put ne želim protiv Barselone. Sa emotivne strane, duel sa Barsom je uvek poseban za mene, jer je lepo vratiti se kući. Barselona je divna i za mene veoma posebna. Voleo bih zato da igramo protiv Čelsija, a i ostali smo im dužni", rekao je Luis Enrike.

Luis Enrike Foto: Kirchner/David Inderlied / imago sportfotodienst / Profimedia, Jacob King, PA Images / Alamy / Profimedia

Španac je aludirao na poraz u finalu SP za klubove u kom je Čelsi slavio ubedljivim rezultatom 3:0.

Žreb za osminu finala Lige šampiona na programu je u petak u 12.00.

Kurir sport / Sportske.net

Ne propustiteFudbalIZGUBIO JE ĆERKICU ZBOG RAKA - ALI NIJE SE PREDAO! Njegova reakcija šokirala je svet: Nastavio je dalje zbog nje i u velikom stilu postao prvak Evrope!
13095041.jpg
FudbalISTORIJSKI UGOVOR ZA LUISA ENRIKEA: Ovo je do sada neviđeno u svetu fudbala...
profimedia-1020261622.jpg
FudbalENRIKE BRUTALNO ISKREN POSLE NEVEROVATNOG PREOKRETA PARIŽANA: Ponekad je fudbal nepravedan! Nismo zaslužili da pobedimo!
Luis Enrike
FudbalTEK SADA NIŠTA NIJE JASNO! Saga jednog od najboljih na svetu postaje prava misterija! Oglasio se trener PSŽ-a i sve zbunio!
Luis Enrike i Đanluiđi Donaruma

 BONUS VIDEO:

PSŽ, navijači, Liga šampiona, bakljada Izvor: Kurir sport