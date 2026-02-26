Golman Juventusa, Karlo Pinsoljo, produžio je ugovor do 2027. godine, potvrđeno je iz kluba iz Torina.
Fudbal
JUVE PRODUŽIO UGOVOR SA GOLMANOM (35): Branio je samo devet puta za tim...
Slušaj vest
Golman Juventusa Karlo Pinsoljo produžio je ugovor do 30. juna 2027. godine, saopštio je danas fudbalski klub iz Torina.
Pinsoljo (35) je ponikao u omladinskim kategorijama Juventusa, a za prvi tim torinskog kluba branio je na samo devet utakmica.
On je pored Juventusa branio i za Vićencu, a bio je na pozajmicama u Viaređu, Peskari, Modeni, Livorno i Latini.
Pinsoljo je trenutno treći golman torinskog kluba pored Mikelea di Gregorija i Matije Perina.
Reaguj
Komentariši