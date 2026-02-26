Slušaj vest

Golman Juventusa Karlo Pinsoljo produžio je ugovor do 30. juna 2027. godine, saopštio je danas fudbalski klub iz Torina.

Pinsoljo (35) je ponikao u omladinskim kategorijama Juventusa, a za prvi tim torinskog kluba branio je na samo devet utakmica.

On je pored Juventusa branio i za Vićencu, a bio je na pozajmicama u Viaređu, Peskari, Modeni, Livorno i Latini.

Pinsoljo je trenutno treći golman torinskog kluba pored Mikelea di Gregorija i Matije Perina.

