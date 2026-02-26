Slušaj vest

Fudbaleri Juventusa eliminisani su iz Lige šampiona posle velike drame i produžetaka protiv Galatasaraja, a direktor Juventusa, Đorđo Kjelini podržao je trenera Lučana Spaletija nakon ovog neuspeha, ali se dotakao i budućnosti Dušana Vlahovića, te najavio potencijalni preokret i ostanak Srbina u Torinu.

- Trener je umoran kao i svi ostali, ali u određenim situacijama smatram da je u redu da se klub obrati. Momci su dali sve od sebe, kao i trener. Kao što sam pričao prethodnih nedelja, nepostoji nikakav upitnik oko Spaletijeve budućnosti u Juventusu. Sada 'nažalost' imamo još nekoliko nedelja više da dogovorino plan i strategiju kako bi se klub vratio na pravi kurs - počeo je priču Kjelini, pa se osvrnuo na Dušana Vlahovića:

Povreda Dušana Vlahovića Foto: Nderim Kaceli/IPA Sport/ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia, Marco Canoniero / Shutterstock Editorial / Profimedia, Claudio Benedetto/IPA Sport/ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia

- Ne zaboravite izostanak Vlahovića, kao i činjenicu da se vraća nakon duela sa Romom. To će nam takođe biti pojačanje u završnici sezone. Potom ćemo videti šta donosi budućnost, ali Vlahović je ozbiljan profesionalac koji nosi te boje u sebi. U dogledno vreme ćemo videti jesu li pravi uslovi da nastavimo zajedno - zaključio je legendarni Italijan.

Dušan Vlahović na meču Juventus - Sporting
Dušan Vlahović
Dušan Vlahović na meču Juventus - Kaljari
Dušan Vlahović

Dušan Vlahović i Džud Belingem razmenili dresove Izvor: Kurir