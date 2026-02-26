Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde danas od 18.45 dočekuju Lil u revanš meču šesnaestine finala Lige Evrope.

Zvezda je u prvom meču u Francuskoj slavila minimalnim rezultatom 1:0.

Foto galerija iz Lila Foto: Kurir

Stadion će biti krcat, navijači polako dolaze u Ljutice Bogdana da podrže svoje igrače u borbi za osminu finala Lige Evrope, a kakva je atmosfera pred ovaj meč pogledajte u priloženom video snimku:

Atmosfera na Marakani sat vremena pre meča Izvor: Kurir

Ne propustiteFudbalZVEZDA PUSTILA DODATNI KONTIGENT KARATA ZA MEČ ODLUKE: Očekuje se više od 40.000 ljudi protiv Lila!
LILLE-ZVEZDA_44.JPG
FudbalCRVENO-BELI NA MARAKANI BRANE PREDNOST IZ FRANCUSKE: Evo gde možete pratiti prenos meča Crvena zvezda - Lil
Fudbaleri Crvene zvezde posle utakmice sa Seltom u Ligi Evrope 2026.
KvotaŠTA KAŽU KLADIONICE PRED MEČ CRVENE ZVEZDE I LILA?! Crveno-beli mogu da naprave istorijski uspeh, a ove kvote su mnoge iznenadile!
profimedia-1076639260.jpg
FudbalZVEZDINU LEGENDU UGUŠILI MARAMOM U HOTELU! ZVERSKI GA UBILI, A POČINIOCI NI 30 GODINA KASNIJE NISU PRONAĐENI! Ova priča će vam zalediti krv u žilama!
gojko-zec.jpg

Džej Enem posle Lil - Zvezda Izvor: MONDO/Dušan Ninković