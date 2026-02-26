Utakmica počinje u 18.45.
SVE JE SPREMNO ZA SPEKTAKL U LJUTICE BOGDANA! Crveno-beli napadaju osminu finala Lige Evrope, Delije stižu na stadion - pogledajte kakva je atmosfera pred meč!
Fudbaleri Crvene zvezde danas od 18.45 dočekuju Lil u revanš meču šesnaestine finala Lige Evrope.
Zvezda je u prvom meču u Francuskoj slavila minimalnim rezultatom 1:0.
Stadion će biti krcat, navijači polako dolaze u Ljutice Bogdana da podrže svoje igrače u borbi za osminu finala Lige Evrope, a kakva je atmosfera pred ovaj meč pogledajte u priloženom video snimku:
