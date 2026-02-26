Lep gol je postigao iskusni napadač.
POGLEDAJTE KAKO JE ŽIRU ŠOKIRAO MARAKANU! Legendarni napadač savladao Mateusa već u četvrtom minutu! VIDEO
Fudbaleri Crvene zvezde trenutno na svom stadionu igraju protiv Lila revanš meč šesnaestine finala Lige Evrope.
Loše je počeo meč po domaće fudbalere, pošto je Olivije Žiru već u četvrtom minutu doveo svoj tim u vođstvo.
Andre je uputio oštar centaršut da desnog boka, a Olivije Žiru je bio najviši u skoku i lepim udarcem glavom matirao Mateusa.
Pogledajte gol za vođstvo Žirua:
