Fudbaleri Crvene zvezde trenutno na svom stadionu igraju protiv Lila revanš meč šesnaestine finala Lige Evrope.

Loše je počeo meč po domaće fudbalere, pošto je Olivije Žiru već u četvrtom minutu doveo svoj tim u vođstvo. 

Foto galerija sa Marakane Foto: Kurir

Andre je uputio oštar centaršut da desnog boka, a Olivije Žiru je bio najviši u skoku i lepim udarcem glavom matirao Mateusa.

Pogledajte gol za vođstvo Žirua:

