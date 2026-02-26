Zvezda u lošoj situaciji...
POTPUNA KATASTROFA ZA CRVENU ZVEZDU! Lil u produžetku bacio domaćina "na kolena" - pogledajte kako su Francuzi duplirali prednost! VIDEO
Fudbaleri Crvene zvezde trenutno na svom stadionu igraju protiv Lila revanš meč šesnaestine finala Lige Evrope.
Domaći igrači se nalaze u katastrofalnoj situaciji, pošto tim iz Francuske vodi rezultatom 2:0.
Loše je počeo meč po domaće fudbalere, pošto je Olivije Žiru već u četvrtom minutu doveo svoj tim u vođstvo. Andre je uputio oštar centaršut da desnog boka, a Olivije Žiru je bio najviši u skoku i lepim udarcem glavom matirao Mateusa.
A onda, u prvom produžetku, odnosno u 99. minutu Ngoj je duplirao prednost Lila.
