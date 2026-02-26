Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde trenutno na svom stadionu igraju protiv Lila revanš meč šesnaestine finala Lige Evrope.

Domaći igrači se nalaze u katastrofalnoj situaciji, pošto tim iz Francuske vodi rezultatom 2:0.

Foto galerija sa Marakane Foto: Kurir

Loše je počeo meč po domaće fudbalere, pošto je Olivije Žiru već u četvrtom minutu doveo svoj tim u vođstvo. Andre je uputio oštar centaršut da desnog boka, a Olivije Žiru je bio najviši u skoku i lepim udarcem glavom matirao Mateusa.

A onda, u prvom produžetku, odnosno u 99. minutu Ngoj je duplirao prednost Lila.

Pogledajte: 

Ne propustiteFudbalZVEZDA PUSTILA DODATNI KONTIGENT KARATA ZA MEČ ODLUKE: Očekuje se više od 40.000 ljudi protiv Lila!
LILLE-ZVEZDA_44.JPG
FudbalCRVENO-BELI NA MARAKANI BRANE PREDNOST IZ FRANCUSKE: Evo gde možete pratiti prenos meča Crvena zvezda - Lil
Fudbaleri Crvene zvezde posle utakmice sa Seltom u Ligi Evrope 2026.
KvotaŠTA KAŽU KLADIONICE PRED MEČ CRVENE ZVEZDE I LILA?! Crveno-beli mogu da naprave istorijski uspeh, a ove kvote su mnoge iznenadile!
profimedia-1076639260.jpg
FudbalZVEZDINU LEGENDU UGUŠILI MARAMOM U HOTELU! ZVERSKI GA UBILI, A POČINIOCI NI 30 GODINA KASNIJE NISU PRONAĐENI! Ova priča će vam zalediti krv u žilama!
gojko-zec.jpg
Fudbal"U NEKIM SITUACIJAMA SAM SE PRAVIO PAMETAN" Eraković pred Lil govorio o večitom derbiju! Štoper Zvezde ljut na samog sebe zbog "dečačkih bolesti"!
zvezda-partizan-derbi-24607.JPG

Vladimir Lučić posle Lil - Zvezda Izvor: MONDO/Dušan Ninković