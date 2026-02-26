"Mnogo puta nešto očekujemo što na kraju ne dobijemo kao odgovor. Ja očekujem posle ovakve jedne blamaže, da kod kuće izgubimo 0:3, svako mora da se pogleda i postavi sebi pitanje gde sam ja u ovoj priči i šta sam uradio da ne bude tako. I dalje mnogo verujem u ove momke i njihov kvalitet, nekada se desi opuštanje koje ne može niko da objasni. Važno je da je ekipa svesna situacije u kojoj se nalazimo i da kao Vojvodina ne smemo da dopustimo tako nešto kod kuće. Ali kada se to već desilo, onda to moramo da popravimo i da pokažemo naš kredibilitet. Mi smo kod 0:2 imali neke šanse, da je Kokanović dao gol, siguran sam da ne bismo izgubili. Ne bih voleo da opet ulazimo u neku dramu, da jurimo rezultat. Igrači znaju šta je naš cilj i jedna loša utakmica ne sme da poremeti naš fokus. Posle toga imamo i Kup Srbije, poštujemo Trajal, ali igramo kod kuće i želimo do novog finala. Sada mislimo na Železničar, videćemo kako će ekipa da odreaguje i da na terenu pokaže da je Pazar bio samo jedan loš dan", rekao je Miroslav Tanjga.