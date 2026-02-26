TANJGU I DALJE BOLI PORAZ OD LALATOVIĆA: Trener Vojvodine imao javnu poruku za svoje fudbalere
Posle niza od četiri uzastopne pobede, fudbaleri Vojvodine poklekli su kada je to bilo najmanje očekivano.
Poraz od Novog Pazara u Novo Sadu koštao je "Staru damu" prilike da se približi drugoplasiranom Partizanu na samo bod zaostatka.
Novosađanima još uvek bride obrazi od "šamara" koje im je podelio tim Nenada Lalatovića.
Trener Vojvodine Miroslav Tanjga uoči gostovanja Železničaru u Pančevu, osvrnuo se na tu utakmicu.
"Mnogo puta nešto očekujemo što na kraju ne dobijemo kao odgovor. Ja očekujem posle ovakve jedne blamaže, da kod kuće izgubimo 0:3, svako mora da se pogleda i postavi sebi pitanje gde sam ja u ovoj priči i šta sam uradio da ne bude tako. I dalje mnogo verujem u ove momke i njihov kvalitet, nekada se desi opuštanje koje ne može niko da objasni. Važno je da je ekipa svesna situacije u kojoj se nalazimo i da kao Vojvodina ne smemo da dopustimo tako nešto kod kuće. Ali kada se to već desilo, onda to moramo da popravimo i da pokažemo naš kredibilitet. Mi smo kod 0:2 imali neke šanse, da je Kokanović dao gol, siguran sam da ne bismo izgubili. Ne bih voleo da opet ulazimo u neku dramu, da jurimo rezultat. Igrači znaju šta je naš cilj i jedna loša utakmica ne sme da poremeti naš fokus. Posle toga imamo i Kup Srbije, poštujemo Trajal, ali igramo kod kuće i želimo do novog finala. Sada mislimo na Železničar, videćemo kako će ekipa da odreaguje i da na terenu pokaže da je Pazar bio samo jedan loš dan", rekao je Miroslav Tanjga.