Fudbaleri Crvene zvezde nisu uspeli da se plasiraju u osminu finala Lige Evrope, pošto su večeras u revanš meču plej-ofa, na svom terenu u Beogradu, posle produžetaka izgubili od Lila 0:2, nakon što je regularni deo utakmice završen 1:0 u korist francuskog tima.