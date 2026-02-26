Beogradski crveno-beli su u prvoj utakmici, koja je bila odigrana u Francuskoj, pobedili 1:0, ali su u dvomeču izgubili ukupnim rezultatom 1:2.
CRVENO-BELI PROKOCKALI PREDNOST IZ PRVOG MEČA I ISPALI IZ EVROPE! Pogledajte galeriju sa utakmice Crvena zvezda - Lil!
Fudbaleri Crvene zvezde nisu uspeli da se plasiraju u osminu finala Lige Evrope, pošto su večeras u revanš meču plej-ofa, na svom terenu u Beogradu, posle produžetaka izgubili od Lila 0:2, nakon što je regularni deo utakmice završen 1:0 u korist francuskog tima.
