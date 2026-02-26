Slušaj vest

Viktor Osimen napadač Galatasaraja postigao je odlučujući gol protiv Juventusa, ali nije slavio pogodak koji je njegov tim odveo u osminu finala Lige šampiona.

Juventus - Galatasaraj Foto: Fabio Ferrari / LaPresse / Profimedia

Iako su "Bjankoneri" u finišu regularnog dela vodili 3:0 i igrali sa igračem manje tokom drugog poluvremena, Osimen je u produžetku postigao gol odluke.

Nigerijski napadač objasnio je da nije želeo da slavi iz poštovanja prema Lučanu Spaletiju, treneru koji je imao važnu ulogu u njegovoj karijeri.

"Nisam imao potrebu da slavim. Bilo je važno da pokažem poštovanje prema čoveku koji mi je mnogo značio", rekao je Osimen.

Iako je zadovoljan prolaskom dalje, priznao je da nije impresioniran partijom svog tima

"Moramo da budemo iskreni, nismo igrali dobro. Juventus je zaslužio pobedu, ali mi smo ti koji idemo dalje. Ako želimo da se nosimo sa najjačima, moraćemo mnogo da napredujemo", poručio je napadač Galatasaraja.

Galata će u osmini finala LŠ igrati protiv jednog engleskog kluba – Liverpula ili Totenhema.

Žreb osminu finala je u petak u podne.

Dzared Batler posle pobede protiv Efesa Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić