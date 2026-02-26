Slušaj vest

Vanda Nara još jednom je potvrdila zbog čega važi za jednu od najuticajnijih figura na društvenim mrežama. Atraktivna Argentinka, koju na Instagramu prati gotovo 18 miliona ljudi, izazvala je pravu buru objavom serije izazovnih fotografija na kojima je, po svemu sudeći, pozirala bez brushaltera.

U prvom planu bila je uska trenerka, otkopčana taman toliko da podgreje atmosferu, dok su pažljivo birani uglovi kamere dodavali notu misterije i držali publiku u neizvesnosti.

1596691_vanda_ff.jpg
Foto: Instagram/wanda_nara

Ipak, pažnju javnosti nije privukao samo stajling. Usred “vrelih” kadrova, Vanda je diskretno nagovestila i novu ljubav. Na jednoj fotografiji vidi se kako razmenjuje nežnosti u krevetu, dok je obgrljuje istetovirana ruka nepoznatog muškarca.

1596692_vanda-2_ff.jpg
Foto: Instagram/wanda_nara

Time je, čini se, definitivno spuštena zavesa na dugu i burnu sagu sa bivšim suprugom, čuvenim fudbalerom Maurom Ikardijem.

Vanda Nara Foto: Printskrin/Instagram

Identitet novog izabranika i dalje ostaje tajna...

Ne propustiteOstali sportoviOVE CICE SU OBELEŽILE 2025. GODINU: Bombastične dame malo toga su prepustile mašti
12111.jpg
FudbalDA LI JE OVO ZAISTA ONA? Vatrena Vanda Nara bez filtera potpuno neprepoznatljiva, društvene mreže se usijale! Pogledajte fotografije i procenite sami... (FOTO)
Vanda1.jpg
Ostali sportoviVANDA NARA OTIŠLA NA STADION, PA POKAZALA GRUDI! Otkopčala duks i otišla korak dalje, ali svi se pitaju ko je tetovirani misteriozni dečko... FOTO
Screenshot 2025-11-28 135857.jpg
FudbalIKARDIJU SPASIO ŽIVOT ČOVEK KOJEM JE UKRAO VANDU! Maura htela da ubije sicilijanska mafija! Sačuvao ga saigrač kojeg je uništio
1.jpg

Vanda Nara, Mauro Ikardi Izvor: Instagram/somosmbaok