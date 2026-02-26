Slušaj vest

Vanda Nara još jednom je potvrdila zbog čega važi za jednu od najuticajnijih figura na društvenim mrežama. Atraktivna Argentinka, koju na Instagramu prati gotovo 18 miliona ljudi, izazvala je pravu buru objavom serije izazovnih fotografija na kojima je, po svemu sudeći, pozirala bez brushaltera.

U prvom planu bila je uska trenerka, otkopčana taman toliko da podgreje atmosferu, dok su pažljivo birani uglovi kamere dodavali notu misterije i držali publiku u neizvesnosti.

Foto: Instagram/wanda_nara

Ipak, pažnju javnosti nije privukao samo stajling. Usred “vrelih” kadrova, Vanda je diskretno nagovestila i novu ljubav. Na jednoj fotografiji vidi se kako razmenjuje nežnosti u krevetu, dok je obgrljuje istetovirana ruka nepoznatog muškarca.

Foto: Instagram/wanda_nara

Time je, čini se, definitivno spuštena zavesa na dugu i burnu sagu sa bivšim suprugom, čuvenim fudbalerom Maurom Ikardijem.

Identitet novog izabranika i dalje ostaje tajna...