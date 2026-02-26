Slušaj vest

"Prvotimac našeg kluba Frenki de Jong povredio je na današnjem treningu distalni biceps desne noge i prema prvim procenama pauziraće između pet i šest nedelja", saopšteno je iz španskog kluba.

Foto galerija iz Džede Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

De Jong (28) je ove sezone odigrao 31 meč za Barselonu u svim takmičenjima i dao je jedan gol.

Njegov izostanak predstavlja će, sasvim sigurno, veliki problem za Hansija Flika u potencijalno ključnom delu sezone.

Fudbaler Barselone Frenki de Jong pauziraće najmanje pet nedelja zbog povrede distalnog bicepsa desne noge.

Tanjug

