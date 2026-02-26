Slušaj vest

Nair Tiknizjan izrastao je u jednog od ključnih šrafova u ekipi Crvene zvezde. Energijom, disciplinom i konkretnim učinkom na terenu, jermenski reprezentativac danas predstavlja važan oslonac ekipe. Ipak, put do te uloge nije bio ni lak ni pravolinijski.

U dresu moskovske Lokomotive prolazio je kroz znatno turbulentniji period. Nije imao status standardnog prvotimca, minutaža je varirala, a samim tim i samopouzdanje.

U razgovoru za „Fonbet“ otvoreno je govorio o tim danima, ne krijući razočaranje zbog tretmana koji je imao, pritom uputivši i kritiku na račun bivšeg trenera Mihaila Galaktionova.

„Čovek sedi kao da je osvojio sedam titula. Na konferenciji posle utakmice mu kažu ‘Mihail’, a on to prekine i doda: ‘Mihail Mihailovič’. Uzmimo Sergeja Semaka. Fudbaler ekstra klase, trener koji je osvojio sve i dominirao poslednjih pet godina. Na konferenciji mu kažu: ‘Sergej, možemo li tako da vas zovemo?’ – ‘Da, bez problema’. Kada si jednostavniji, ljudi ti se približavaju“, rekao je Tiknizjan.

Dodaje fudbaler Zvezde da Galaktionov nije odgovorio na javne kritike koje mu je ranije uputio napadač Artem Dzjuba, već je, kako tvrdi, odlučio da se izvinjava.

„Mihail Mihailovič, izgleda, misli da ja ne mogu da dam odgovor, verovatno potcenjuje neke moje muške kvalitete. Njegov omiljeni izraz je ‘muški princim’. Pa gde je onda njegov muški princip?“, ističe defanzivac.