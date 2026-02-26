Navijači Zvezde popunili tribine Marakane.
Fudbal
KOREOGRAFIJA DELIJA: SVETI SIMEON MIROTOČIVI Navijači Zvezde na stadionu obeležili slavu
Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Lil u revanš meču šesnaestine finala Lige Evrope, a navijali domaćeg tima pred start meča napravili su koreografuju.
Delije su formirale lik Svetog Simeona Mirotočivog, koji je inače i slava navijača Crvene zvezde i današnji crkveni praznik.
Tom prilikom sa tribina se čula pesma: "Da se vrate dani slavne prošlosti".
