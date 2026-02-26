Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Lil u revanš meču šesnaestine finala Lige Evrope, a navijali domaćeg tima pred start meča napravili su koreografuju.

Delije su formirale lik Svetog Simeona Mirotočivog, koji je inače i slava navijača Crvene zvezde i današnji crkveni praznik.

Tom prilikom sa tribina se čula pesma: "Da se vrate dani slavne prošlosti".

Koreografija Delija Izvor: Kurir

Himna Lige Evrope Izvor: Kurir