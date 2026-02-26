Slušaj vest

Vanredno 19. kolo prvenstva Srbije za košarkašice odigrano je u utorak i sredu.

Derbi kola odigran je u utorak. Ekipa Partizana 1953 u borbi za drugo mesto savladala je kao gost Megu rezultatom 66:64.

Ekipu trenera Miroslava Popova predvodile su Marta Jovanović i Sara Vasiljević sa po 13 poena, kao i Kalina Kožul sa 11 poena. Kod domaćina, koje sa klupe predvodi Slobodan Subić, je briljirala Jovana Popović, trenutni MVP lige, sa 32 poena.

Lider na tabeli, ekipa Crvene zvezde upisala je još jednu ubedljivu pobedu. Ovog puta u Novom Sadu protiv Vojvodine 021 rezultatom 112:59.

U timu marine Maljković najefikasnije su bile Dalsi Fankam sa 21 poenom, Nevena Naumčev sa 18 poena, Teodora Turudić sa 17 poena i Dahan Sujić sa 15 poena.

Tim Nataše Anđelić predvodile su sa po 14 poena Jovana Đurić i Andrijana Vuković.

Student iz Niša je u borbi za što bolju poziciju u plej-ofu ostvario jako bitnu pobedu protiv Duge u Šapcu. Rezultat je glasio 86:69.

U ekipi Aleksandra Jovanovića najefikasnije su bile Nevena Vučković sa 19 poena, Kjara Smit sa 18 poena i Nadežda Nedeljkov sa 14 poena.

Tim Duge, trenera Vuka Stepanovića, predvodila je Džanaj Krums sa 35 poena. Po osam su postigle Lola Vasić i Jelena Zorić.

Novosadska ženska košarkaška akademija nije imala previše problema na gostovanju poslednjeplasiranom Spartaku - 102:68.

Novosadski tim trenera Dimitrija Živkovića imao je sve igračice sa poenima u ovoj utakmici. Najviše poena postigle su Jelena Mitrović (21), Dunja Buzadžin (20) i Anđela Jekić (19).

U ekipi Dušana Perovića sa 20 poena najefikasnija je bila Anđela Savić. Aleksis Taker je postigla 17 poena, a Dijana Arsović 12.

Jedan od duela koji može mnogo da odluči o opstanku odigran je u Kraljevu. Istoimeni domaći tim je savladao Korać akademiju 011 rezultatom 75:53.

Dragana Gobeljić je predvodila ekipu Saše Pavlovića sa 21 poenom. Ines Ćorda je postigla 14 poena, a Tina Selaković 11.

U timu Ivana Vučinića najefikasnija je bila Marina Stojić sa 15 poena. Anja Spasojević je zabeležila 11 poena.

Najuzbudljivija utakmica je odigrana u Beogradu, gde je Ras posle produžetka savladao gradskog rivala, ekipu Radničkog sa 63:62.

Makina Serata je predvodila tim trenera Dragiše Stamenkovića sa 20 poena. Zurija Dejvis je postigla devet poena, a Luna Mihajlović i Katarina Ristić po osam.

Sa po 15 poena Elena Lazarević i Marina Radović su bile najefikasnije u ekipi trenera Petra Đorđevića.

Crvena zvezda vodi na tabeli sa svih 19 pobeda. Sledi Partizan sa 17 pobeda i dva poraza. Treća je Mega sa 15-4, a u plej-of ide i Student sa 14-5.

Novosadska ŽKA je peta sa 9-10, sledi Vojvodina 021 sa 8-11.

Čak šest ekipa strepi za opstanak.

Po šest pobeda, uz 13 poraza, trenutno imaju Radnički, Korać akademija 011, Ras i Duga.

Trenutno su u zoni ispadanja Kraljevo sa pet pobeda, uz 14 poraza, i Spartak sa tri pobede, uz 16 poraza.

U narednom, 20. kolu, parovi su: Crvena zvezda - Spartak, Korać akademija 011 - Mega, Novosadska ŽKA - Kraljevo, Partizan 1953 - Duga, Student - Ras i Radnički - Vojvodina 021.