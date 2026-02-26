OPORAVIO KLUB, PA DOBIO POVERENJE UPRAVE! Trener Brentforda produžio ugovor do 2032.
Ovaj 45-godišnji irski trener je na klupu Bretforda seo prošlog juna kada je zamenio Tomasa Franka i odlično vodi ekipu ove sezone.
Brentford je trenutno sedmi na tabeli Premijer lige i prvi put u svojoj istoriji cilja evropska takmičenja. Endrjus, koji je kao igrač nastupao za Blekburn i Vest Brom, takođe je vodio Brentford do petog kola FA kupa.
Sportski direktor Brentforda Fil Džajls je rekao da se Endrjus pokazao kao "zaista dobar izbor za klub".
"Kada je Kit prihvatio posao prošlog leta, potpisao je trogodišnji ugovor, ali je namera uvek bila da to ispravimo u najkraćem mogućem roku. S obzirom na naš napredak ove sezone, zaista sam srećan što smo se dogovorili o produženju u prvih devet meseci", rekao je on.
Fudbaleri Brentdorda će u subotu gostovati Barnliju, u 28. kolu Premijer lige.