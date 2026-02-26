Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde nisu uspeli da se plasiraju u osminu finala Lige Evropa, pošto su u revanš meču plej-ofa, na svom terenu u Beogradu, posle produžetaka izgubili od Lila 0:2, nakon što je regularni deo utakmice završen 1:0 u korist francuskog tima. Beogradski crveno-beli su u prvoj utakmici, koja je bila odigrana u Francuskoj, pobedili 1:0, pa su u dvomeču izgubili ukupnim rezultatom 1:2.

Pred vama su fudbaleri Crvene zvezde na skeneru Kurira.

Mateus 7

Zvezdina hobotnica, sve što je bilo do njega je odbranio. Šteta što nije nagrađen za odličnu partiju. Od prvog do poslednjeg minuta bio je na visini zadatka, nije direktan krivac ni za jedan primljen gol. Pa, krenimo redom. Uzeo živu loptu Pardou u 44. minutu, bacivši mu se u noge, kada je ovaj pobegao Erakoviću. Na početku drugog poluvremena uklizao je u šut Preranu, u svom petercu. I u situaciji "jedan na jedan" sa Mukaom izašao je kao pobednik. To su bile tri liste situacije za Lil, u kojima je Brazilac skinuo tri zicera. Kapa dole, majstore.

Strahinja Eraković 6

Velike probleme pravio mu je Fernandez-Pardo od početka utakmice. Nikako nije mogao da izađe na kraj sa njegovom brzinom. Trudio se da ga usmerava na slabiju nogu, ali i u takvim situacijama Francuz je bio nerešiv problem. Počeo je u formaciji sa tri štopera, gde je često bio u ulozi desnog beka, a onda i produžecima igrao u paru sa Veljkovićem. Mnogo je trčao, trošio se, deluje da ga je ova utakmica istrošila do maksimuma. Nema šta da mu se prigovori, protiv sebe je imao jednog od najboljih krilnih igrača francuske Lig 1.

Rodrigao 6

Sve ono što je izgradio u prvoj utakmici, srušio je u drugoj. Trenutak nepažnje i dekoncentracija na početku meča skupo su koštali Crvenu zvezdu. Nadmudrio ga je lukavi Olivije Žiru u 4. minutu, bio je vremešni Francuz brži posle centaršuta i glavom sproveo loptu u mrežu. Bio je to šok koji je uticao na Brazilca, pa je većim delom utakmice igrao stegnuto, u grču. Nije grešio, dobro se nosio sa Žiruom, ali jedna greška je previše za ovakve utakmice. Izašao je u produžetku, kada je Zvezda promenila formaciju i sve karte bacila u napad.

Franklin Tebo Učena 5

Bio je najbolji Zvezdin štoper u prvom meču protiv Lila, a u revanšu ubedljivo najslabija karika. Grešio je u svemu, u postavljanju, u predaji lopte, u skoku, u duelima... Pokrivali su ga saigrači koliko mogu, ali jednostavno nije mogao da izađe iz kanala u koji je upao. Kada je dobio žuti karton, i to prestrogo, jer za iste stvari Tejlor je umeo da progleda igračima Lila, bilo je jasno da će na klupu. Tako je i bilo, pa ga je na poluvremenu zamenio Miloš Veljković. Nije ovo prvi put Učeni da ne može da izađe iz krize tokom meča, što jasno pokazuje da mora da radi na psihi.

Jung Vu Seol 6

Bio je više koncentrisan na defanzivne zadatke, mada se trudio u napadu, i tada mu je leđa čuvao Eraković. I on je imao velikih problema sa krilnim igračima Lila, gledali su da ga izvuku i onda mu udare iza leđa u prazan i nebranjen prostor, što je jako teško za braniti. Nije grešio u dodavanjima, ali nije imao ni intenzitet napada kao što se očekivalo. Jasno je da je kod njega došlo do umora, jer je imao malu pauzu između utakmica. Deluje da je u nekim prilikama u napadu morao da bira bolja rešenja.

Rade Krunić 6,5

Nažalost, zamor materijala je kod njega došao na naplatu u utakmici koja je Zvezdi najviše donosila. Nije mogao da održi isti intenzitet u trećem meču za nedelju dana, i to posle 300 minuta provedenih na terenu, a upravo toliko je Rade odigrao u prethodnih nedelju dana. Baš zbog toga pravio je i neke greške koje nisu njemu svojstvene, a ujedno birao i lošija rešenja u pas igri. Bio je pod stalnim pritiskom Haraldsona i Andrea, a pomoći u sredini gotovo da nije imao.

Tomas Handel 5

Loša, baš izrazito loša partija. Nije ga bilo na terenu. Slabo je pokrivao direktne protivnike na sredini terena, više lovio prostor, nego što se trudio da loptom reši problem. Jedino što je valjalo sa njegove strane bili su prekidi, ali ni tada saigrači nisu uspevali da njegove dobre lopte sprovedu u mrežu Lila. Trebalo bi sam sebe da zapita zašto i zbog čega ne može određene situacije na sredini terena reši loptom unapred, a ne alibi pasom kojim uvaljuje "kosku" saigraču. Šteta, jer je stvarno tehnički potkovan i pismen igrač.

Nair Tiknizjan 5

Tempirana bomba. Kod njega je po onoj staroj "veliki promet, mala zarada". Nije da nije trčao, jeste, ali dosta puta nepotrebno, a kada se to radi, onda nastaju greške. Pre prvog gola Lila trebalo je da izbije loptu i aut, a on ju je prosledio protivniku, posle čega je usledio centaršut za vođstvo francuskog tima. I onda kanal... Jeste, vraćao se, radio posao u defanzivi, ali u napadu bez koristi za tim. Neverovatno je šta je promašio u 78. minutu, ceo fudbal i to u petercu Lila, iako je bio sam. Dao je dao gol bio bi junak, sve greške bi mu bile oproštenje. I drugi gol Lila pao je preko njegove strane, nije direktan krivac, jer je strelac pogotka Ngoj bio igrač iz zadnje linije Lila, ali je morao bolje da interveniše. Sve u svemu očajna partija i deluje da će sanjati Lil narednih nekoliko nedelja.

Vasilije Kostov 6,5

Nema se šta prigovoriti Zvezdinom detetu. Dobio je težak zadatak u sredini, da se nosi sa fizički jačim igračima od sebe, ali nije poklekao. Bio je dobro skautiran od strane struke Lila, što govori da ga u Evropi znaju i ozbiljno shvataju. Bio je pod konstantnim pritiskom Ajuba Buadija, koji mu je disao za vrat, svaki put kad bi primio loptu. Plus, imali su nekoliko jakih trkačkih duela, koje mladi Srbin nije izgubio. Prava je šteta, što za prelazni partiju nije nagrađen golom. Tukao je glavom u 53. minutu, ali preko gola. Možda je mogao bolje, ali nema šta da mu se zameri. Veliko iskustvo za njega, koje će mu sigurno koristiti.

Bruno Duarte 5

I za njega bi moglo da se kaže sve što i za Tomasa Handela. Tokom 120 minuta na terenu nije ušao nijednom u gol šansu, što mnogo govori o njegovoj igri. Jesu ga igrači Lila terali od gola, ali nije normalno da jedan napadač iz drugog plana određene situacije koje traže da se krene ka golu protivnika, rešava pasom na bok, ili unazad. To se jednostavno ne radi. Nije igrao derbi, bio je odmorniji od većine saigrača, ali nije bio na nivou da bude od pomoći ekipi, a kamoli da se proslavi.

Džej Enem 5

Sada su ga mnogo ozbiljnije shvatili u Lilu. Nisu mu dozvolili da se šeta u šesnaestercu i radi šta hoće. Počeo je dobro. Lepa šansa u 2. minutu, kada je imao igrača na leđima, ali... Dobro su ga čuvali igrači Lila, posebno Mandi koji mu je stalno bio na leđima, trudivši se da ga otera što više od gola Lila. I tu je bio ključ njegove loše igre, udaljen od gola bio je u potpunosti bezopasan po gol protivnika. Zato je morao da napusti igru. Sasvim logična i opravdana izmena.

Marko Arnautović 6

Od 46. minuta, umesto Enema. Nosiće košmare posle ove utakmice, jer je protiv Lila mogao da se proslavi. Trudili su se štoperi francuskog tima da ga oteraju od svog gola, ali je on ipak pritiskao i bio opasnost. Glavom je pokušao u 107. minutu, ali njegov udarac bio je mlak i završio je pravo u golmanovom naručju. I u 117. minutu je imao još jednu lepu priliku, ali je očajno zahvatio loptu. To su bile šanse koje je on morao da reši, makar jednu, ali zašto to nije uradio... Zna najbolje on. Nije bio nervozan, jeste hteo, ali...

Miloš Veljković 6

Od 46. minuta, umesto Učene. Doneo je sigurnost u igru Crvene zvezde, zbog čega je i ušao. Lako je rešavao neke situacije sa Žiruom, delovao sigurno u formaciji sa tri i sa dva štopera.

Timi Maks Elšnik 6,5

Od 71. minuta, umesto Handela. Uneo je čvrstinu u vezni red Crvene zvezde, doneo ono što je ekipi bilo potrebno i što Handel nije dao. Imao je i nekoliko loših rešenja, međutim, sve u svemu nije bio loš, za vreme provedeno na terenu.

Daglas Ovusu /

Od 104. minuta, umesto Rodrigaa. Ništa nije pokazao, kao i na derbiju, iako je dobio priliku na velikoj evropskoj sceni.

Aleksandar Katai /

Od 104. minuta, umesto Vasilija Kostova. Očekivalo se da donese preokret, međutim ništa od toga. Oteran je od gola i bio je bezopasan.

Adem Avdić 6

Od 106. minuta umesto Naira Tiknizjana. Pokazao je najviše od igrača koji su ušli u produžetku. Bio je konkretan, kako u odbrani, tako i u napadu. Pravio je probleme defanzivcima Lila, ubadao se kao šilo u njihove redove, a imao je i nekoliko korisnih centaršuteva iz kojih Zvezda nije uspela da dođe do gola.

Dejan Stanković

Veliko iskustvo za njega. Upozoravao je još posle meča u Lilu, kada je zvezdaška javnost bila u euforiji, da ništa nije gotovo. Tada je žalio za propuštenim šansama iz prvog meča i sa ove distance bio je u pravu. Suprotstavio je Lilu istu ekipu kao iz prvog meča, s tim da je Lučića zamenio Kostov. Njegov kolega Ženesi prihvatio je izazov i napao ga od prvog minuta. Trenutak nepažnje, brz gol usmerili su utakmicu u smeru koji Stanković nije želeo. A, kad kola krenu nizbrdo teško ih je zaustaviti. Opet, Zvezda nije bila loša za 120 minuta protiv Lila, koji je previše bio potcenjen u domaćoj sportskoj javnosti. Možda je trebalo neke izmene da izvrši ranije, ali nije imao širok roster kao njegov kolega iz Lila. Sigurno je da će analizirati ovu utakmicu i izvući zaključke, ali je jasno da će kao emotivac teško da preboli poraz. Treba reći da Zvezda nije imala ni sreće u određenim delovima igre, da svoje šanse nije materijalizovala, jer kad se to promaši, protiv ovakvog protivnika, dolazi kazna. Ali, uvek je u nečem lošem, imao i nešto dobro, a to dobro Stanković treba da iskoristi za sve ono što Zvezdu očekuje u Evropi naredne sezone. A, da ima za čim da žali, naravno da ima.

