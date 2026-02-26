Slušaj vest

Retko koji fudbaler može da se podiči time da je protiv Crvene zvezde u evro takmičenjima postigao više od jednog pogotka.

Foto galerija sa Marakane Foto: Kurir

 Jedan od njih je Olivije Žiru.

Čuveni Francuz je doveo Lil u vođstvo u 4. minutu u revanš susretu 1/16 finala Lige Evrope.

Tim je 38-godišnji napadač podsetio na gol koji je postigao 2017. godine, kada je sa Arsenalom gostovao na Marakani.

Tako je Francuz ušao u red malog broja fudbalera koji su dva ili više puta zatresli mrežu na Marakani.

Ne propustiteFudbalPOGLEDAJTE KAKO JE ŽIRU ŠOKIRAO MARAKANU! Legendarni napadač savladao Mateusa već u četvrtom minutu! VIDEO
zvezda-lille-647374.JPG
FudbalPREKALJENI ŠPIC PONOVO NA MARAKANI: "Delije" su ga dobro upamtile, a uskoro stiže u Beograd!
IMG-20250812-WA0076.jpg
FudbalKOREOGRAFIJA DELIJA: SVETI SIMEON MIROTOČIVI Navijači Zvezde na stadionu obeležili slavu
Delije
FudbalCRVENA ZVEZDA - LIL : Francuzi vode na Marakani, crveno-beli se muče! Poluvreme
zvezda-lille-647373.JPG

Koreografija Delija Izvor: Kurir