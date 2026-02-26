Slušaj vest

Retko koji fudbaler može da se podiči time da je protiv Crvene zvezde u evro takmičenjima postigao više od jednog pogotka.

1/17 Vidi galeriju Foto galerija sa Marakane Foto: Kurir

Jedan od njih je Olivije Žiru.

Čuveni Francuz je doveo Lil u vođstvo u 4. minutu u revanš susretu 1/16 finala Lige Evrope.

Tim je 38-godišnji napadač podsetio na gol koji je postigao 2017. godine, kada je sa Arsenalom gostovao na Marakani.

Tako je Francuz ušao u red malog broja fudbalera koji su dva ili više puta zatresli mrežu na Marakani.