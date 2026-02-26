Francuz je ušao u red malog broja fudbalera koji su dva ili više puta zatresli mrežu na Marakani
Fudbal
OLIVIJE ŽIRU BAŠ NE VOLI ZVEZDU: Čudesni Francuz ponovo koban po crveno-bele
Retko koji fudbaler može da se podiči time da je protiv Crvene zvezde u evro takmičenjima postigao više od jednog pogotka.
Jedan od njih je Olivije Žiru.
Čuveni Francuz je doveo Lil u vođstvo u 4. minutu u revanš susretu 1/16 finala Lige Evrope.
Tim je 38-godišnji napadač podsetio na gol koji je postigao 2017. godine, kada je sa Arsenalom gostovao na Marakani.
Tako je Francuz ušao u red malog broja fudbalera koji su dva ili više puta zatresli mrežu na Marakani.
