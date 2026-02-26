Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Nemačke (DFB) izrekla je novčanu kaznu od 440.250 evra Ajntrahtu iz Frankfurta, zbog 10 slučajeva nesportskog ponašanja navijača, kao i zbog jednog diskriminatornog ponašanja.
PLJUŠTE KAZNE: Ajntraht kažnjen sa 440.250 evra zbog nesportskog ponašanja navijača
Klub ima pravo da 146.500 evra od ove kazne uloži u sopstvene bezbednosne mere ili mere sprečavanja nasilja na tribinama, a dokumentacija mora biti dostavljena DFB-u do kraja septembra.
Ajntraht je kažnjen zbog bacanja pirotehničkih sredstava, kao i zbog diskriminatornog skandiranja njihovih navijača, a kazne se odnose na sedam utakmica u Bundesligi i jednu u Kupu Nemačke.
Posle 23 odigrane utakmice Ajntraht zauzima osmo mesto na tabeli Bundeslige sa 31 bodom, a naredni meč igra u nedelju na svom terenu protiv Frajburga.
(Beta)
